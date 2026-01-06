Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

¡En el Día de Reyes! Liga de Quito presentó sus camisetas para la temporada 2026

El cuadro universitario disputará el Campeonato y la Copa Libertadores en esta campaña. Tres jugadores modelaron las nuevas prendas.

Ricardo Adé (izquierda); Michael Estrada y Richard Mina posan con la nueva indumentaria del cuadro universitario

@LDU_Oficial

Pablo Campos

Actualizada:

06 ene 2026 - 08:59

En el Día de Reyes, Liga Deportiva Universitaria presentó los modelos de camisetas que utilizará durante la campaña 2026. Los universitarios se enfrentan a importantes retos en la temporada: la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y la posibilidad de obtener el título del Campeonato Nacional.  

La camiseta principal de la 'U' mantiene el blanco como el  color principal, acompañado de franjas azules a la altura de los brazos. 

Durante la presentación realizada en redes sociales, los futbolistas Ricardo Adé, Richard Mina y Michael Estrada actuaron como modelos de las nuevas prendas. 

La segunda equipación de los universitarios tiene al azul como principal protagonista. La camiseta tiene franjas horizontales y el logo de la institución y de los auspiciantes tiene colores blancos. 

La tercera camiseta es más oscura: combina el negro con el rojo con un diseño llamativo y vistoso. ¿Cuál es el precio de las prendas? USD 74.99. ¿Dónde conseguirla? en los locales de Marathon Sports.