¡En el Día de Reyes! Liga de Quito presentó sus camisetas para la temporada 2026

En el Día de Reyes, Liga Deportiva Universitaria presentó los modelos de camisetas que utilizará durante la campaña 2026. Los universitarios se enfrentan a importantes retos en la temporada: la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y la posibilidad de obtener el título del Campeonato Nacional.

La camiseta principal de la 'U' mantiene el blanco como el color principal, acompañado de franjas azules a la altura de los brazos.

Durante la presentación realizada en redes sociales, los futbolistas Ricardo Adé, Richard Mina y Michael Estrada actuaron como modelos de las nuevas prendas.

La segunda equipación de los universitarios tiene al azul como principal protagonista. La camiseta tiene franjas horizontales y el logo de la institución y de los auspiciantes tiene colores blancos.

La tercera camiseta es más oscura: combina el negro con el rojo con un diseño llamativo y vistoso. ¿Cuál es el precio de las prendas? USD 74.99. ¿Dónde conseguirla? en los locales de Marathon Sports.