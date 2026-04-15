Emelec vs. Guayaquil City y Universidad Católica vs. Libertad por la señal de Teleamazonas
Independiente del Valle lidera la tabla de posiciones del campeonato nacional. La Católica es el escolta del conjunto rayado en la LigaPro.
Un entrenamiento de la Universidad Católica
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
15 abr 2026 - 19:01
La fecha 9 del campeonato ecuatoriano de fútbol continua el fin de semana. Teleamazonas transmitirá dos partidos emocionantes. El viernes 17 de abril, el Emelec se enfrentará a Guayaquil City desde las 19:30 en el estadio Capwell. Los azules buscan su recuperación en la tabla de posiciones.
El sábado, en cambio, la Universidad Católica, el único invicto del campeonato nacional, se medirá a Libertad, desde las 16:30. El equipo de Diego Martínez sueña con arrebatar el primer lugar a Independiente del Valle.
Uno de los cotejos más atractivos será el duelo entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Los albos tienen dos realidades distintas. La 'U' está con la obligación de sumar tres puntos y recuperar terreno después de dos derrotas consecutivas en el torneo local ante Barcelona y Delfín, respectivamente.
Barcelona será visitante ante Macará en Ambato. Los toreros también están en la lucha por los primeros lugares en la tabla de posiciones.
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