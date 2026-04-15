Emelec vs. Guayaquil City y Universidad Católica vs. Libertad por la señal de Teleamazonas

La fecha 9 del campeonato ecuatoriano de fútbol continua el fin de semana. Teleamazonas transmitirá dos partidos emocionantes. El viernes 17 de abril, el Emelec se enfrentará a Guayaquil City desde las 19:30 en el estadio Capwell. Los azules buscan su recuperación en la tabla de posiciones.

El sábado, en cambio, la Universidad Católica, el único invicto del campeonato nacional, se medirá a Libertad, desde las 16:30. El equipo de Diego Martínez sueña con arrebatar el primer lugar a Independiente del Valle.

Uno de los cotejos más atractivos será el duelo entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Los albos tienen dos realidades distintas. La 'U' está con la obligación de sumar tres puntos y recuperar terreno después de dos derrotas consecutivas en el torneo local ante Barcelona y Delfín, respectivamente.

Barcelona será visitante ante Macará en Ambato. Los toreros también están en la lucha por los primeros lugares en la tabla de posiciones.