Barcelona prohibe a un hincha ingresar a su estadio de por vida tras actos xenófobos

Hinchas de Barcelona SC llevaron banderas y bengalas en los graderíos del estadio Banco Pichincha durante un partido.

El Barcelona Sporting Club anunció, este martes 14 de abril de 2026, una sanción tras identificar a un aficionado que emitió comentarios xenófobos contra integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos el entrenador César Farías.

La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que se establece que el hincha tiene prohibido de por vida el ingreso al Estadio Banco Pichincha.

Los hechos ocurrieron durante un compromiso de la Copa Libertadores, donde se registraron expresiones discriminatorias contra el DT. Tras las investigaciones internas, el club logró identificar al responsable y aplicó la sanción máxima.

“Tras los hechos ocurridos en el partido por Conmebol Libertadores, se logró identificar a la persona responsable de emitir comentarios xenófobos contra miembros de nuestro cuerpo técnico. En consecuencia, se ha dispuesto la prohibición definitiva de ingreso al Estadio Banco Pichincha”, indicó el club en el comunicado.

No obstante, el equipo ‘torero’ alertó que este tipo de comportamientos se repitieron en el encuentro frente a Leones FC por la LigaPro, el pasado 10 de abril. Ante ello, informó que se iniciará un nuevo proceso para ubicar a los involucrados y aplicar las sanciones correspondientes.

En su pronunciamiento, el club fue enfático en su postura de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de discriminación. Recalcó que, si bien el fútbol admite la crítica, no se permitirán ataques personales ni expresiones relacionadas con la nacionalidad, creencias o condición de las personas.

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“Reiteramos que estas conductas no serán toleradas. Barcelona Sporting Club promueve el respeto, la inclusión y los valores que representan la grandeza de nuestra institución y de su gente”, señaló Barcelo SC.

“El fútbol admite la crítica, pero no ataques personales ni expresiones relacionadas con la nacionalidad, creencias o condición. Detrás de cada persona hay una familia”, añadió el equipo.

Además, la institución hizo un llamado a su hinchada para evitar conductas que afecten el desarrollo de los partidos, como el lanzamiento de objetos al campo de juego, advirtiendo que estos actos pueden derivar en sanciones que perjudiquen a todo el club.