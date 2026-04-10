Barcelona gana 2-1 sobre el final a Leones por la fecha 8 del campeonato LigaPro

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Leones por la #8 fecha del campeonao

Barcelona logró una victoria sufrida ante Leones del Norte 2-1 este viernes 10 de abril del 2026 en el estadio Monumental Banco del Pichincha por la fecha 8 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. Un gol de Jhonny Quiñónez, en los minutos finales del partido, permitieron el festejo de los toreros en casa.

El equipo amarillo comenzó con la ventaja. Con el tanto de Jandry Gómez, a los 35 minutos, comenzó con la ventaja en el marcador. Sin embargo, Leones mostró orden y batalló por sacar puntos.

En el segundo tiempo, Óscar Pepinos logró el empate en el arranque. Sin embargo, a los 57, Santiago Valentino se fue expulsado y eso afectó el cierre del partido.

El equipo de César Farías perdió en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. Eso ha generado críticas de los hinchas. Ahora Barcelona viaja a jugar ante Boca Juniors, por la Libertadores.

Así alineará Barcelona en el campeonato

Así alineará Leones ante Barcelona