Emiliano Clavijo aporta ganas, entrega y un liderazgo silencioso en Universidad Católica

Emiliano Clavijo lleva la cinta de capitán en Universidad Católica. Pero no le gustan los discursos. Ejerce un liderazgo silencioso basado en el ejemplo y el sacrificio en la cancha. El volante de 25 años vive su mejor momento deportivo.

El domingo 2 de noviembre del 2025, Universidad Católica recibe a Barcelona, en el estadio de Independiente del Valle. Los 'camarattas' precisan de una victoria para seguir escalando en la tabla. Tienen 51 puntos, contra 57 de Barcelona.

En los momentos previos a los partidos, Clavijo cede la palabra a líderes más locuaces como el arquero Rafa Romo o el defensor Luis Cangá. Clavijo se considera una persona tranquila, de bajo perfil. Pero, cuando el balón comienza a rodar, la pasividad se convierte en fiereza.

Cuando era pequeño, a Clavijo le regalaron un balón. Fue su mejor regalo, pero hubo consecuencias: los objetos de la casa en la que vivía empezaron a dañarse por los pelotazos del 'pichón' de futbolista.

Emiliano Clavijo durante una acción de juego en el partido ante Deportivo Cuenca. API

Doña Linda, su madre, decidió colocarlo en una escuela de fútbol de Independiente del Valle. Pasó por Deportivo Quito y luego llegó a Universidad Católica. Cuando era pequeño conoció a Facundo Martínez, el eterno capitán de los 'camarattas'. Ahora comparten camerino.