Emiliano Clavijo aporta ganas, entrega y un liderazgo silencioso en Universidad Católica
El capitán del 'Trencito' llegó al club a los 13 años. Es clave en el partido entre U. Católica y Barcelona, que transmite Teleamazonas.
Emiliano Clavijo aporta equilibrio en el mediocampo de Universidad Católica.
API
Compartir
Actualizada:
02 nov 2025 - 11:44
Emiliano Clavijo lleva la cinta de capitán en Universidad Católica. Pero no le gustan los discursos. Ejerce un liderazgo silencioso basado en el ejemplo y el sacrificio en la cancha. El volante de 25 años vive su mejor momento deportivo.
El domingo 2 de noviembre del 2025, Universidad Católica recibe a Barcelona, en el estadio de Independiente del Valle. Los 'camarattas' precisan de una victoria para seguir escalando en la tabla. Tienen 51 puntos, contra 57 de Barcelona.
En los momentos previos a los partidos, Clavijo cede la palabra a líderes más locuaces como el arquero Rafa Romo o el defensor Luis Cangá. Clavijo se considera una persona tranquila, de bajo perfil. Pero, cuando el balón comienza a rodar, la pasividad se convierte en fiereza.
Cuando era pequeño, a Clavijo le regalaron un balón. Fue su mejor regalo, pero hubo consecuencias: los objetos de la casa en la que vivía empezaron a dañarse por los pelotazos del 'pichón' de futbolista.
Doña Linda, su madre, decidió colocarlo en una escuela de fútbol de Independiente del Valle. Pasó por Deportivo Quito y luego llegó a Universidad Católica. Cuando era pequeño conoció a Facundo Martínez, el eterno capitán de los 'camarattas'. Ahora comparten camerino.
Compartir