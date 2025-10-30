Ricardo Adé busca más gloria en Liga Deportiva Universitaria

Ricardo Adé está siempre sonreído. Tiene 35 años y es uno de los jugadores más veteranos de Liga Deportiva Universitaria. Pero, nunca abandona a su niño interior. Es común verlo sonreír, hacer bromas a sus compañeros, trabajadores y periodistas en el complejo albo de Pomasqui.

Detrás de las bromas, de la actitud infantil, hay una historia de esfuerzo. Adé nació en San Marcos, en Haití, uno de los países más pobres del mundo, en el que el 60% de la población vive con menos de USD 3.70 al día.

Adé constituyó una fundación en su país para atender a personas con enfermedades terminales. ¿La motivación del futbolista? contribuir con la gente de su país, los recursos que el fútbol le ha dado.

El futbolista escapó de la miseria en Haití para poder cumplir su sueño de trascender. Empezó en el Baltimore, en su país, luego pasó por la cuarta división del fútbol estadounidense -Miami United- hasta llegar al fútbol chileno.

Llegó al Santiago Morning de Chile, en el 2017 y luego pasó por el Magallanes. Sus buenas campañas confirmaron su idea de lograr cosas importantes en el fútbol. En el 2022 llegó a Mushuc Runa y luego a Sociedad Deportiva Aucas.

Con Aucas hizo historia al ganar el primer título de 'Papá'. Desde el 2022, hasta el 2024, Adé logró tres títulos del Campeonato ecuatoriano. En el 2023 llegó a Liga y ganó la Liga Pro y repitió en el 2024. Además, ganó la Copa Sudamericana y la Supercopa Ecuador, en la final ante El Nacional, del 2025.

Ricardo Adé, durante la primera semifinal de la Copa Libertadores, ante Palmeiras. @adericardo

Con su compañero de defensa, Richard Mina, tiene una relación especial. Ambos lograron las coronas nacionales con las camisetas de Aucas y Liga Deportiva Universitaria. Adé es una de las voces más influyentes en el camerino albo. Sus arengas han sido claves, en la exitosa campaña alba en la Copa Libertadores.