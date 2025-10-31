El Ídolo del Astillero visita a Universidad Católica en la cancha de Teleamazonas

Álex Rangel y Dixon Arroyo, de Barcelona, durante un entrenamiento del equipo en la cancha aledaña al estadio Banco Pichincha.

Barcelona juega en la cancha de Teleamazonas. La tarde-noche del domingo 2 de noviembre del 2025, el 'Ídolo del Astillero' visitará a Universidad Católica, en el estadio de Independiente del Valle. Fútbol para todos, a nivel nacional.

La transmisión se iniciará a las 17:45. Barcelona llega al partido tras vencer a Libertad por 1-0, en la tercera fecha del hexagonal por el título. En cambio, los 'camarattas' sucumbieron ante Orense por 2-1 en Machala.

Barcelona es segundo en la tabla de posiciones con 57 puntos, mientras que Universidad Católica es cuarto con 51 unidades. El cuadro quiteño es el equipo más goleador del torneo con 62 anotaciones.

Universidad Católica no contará con Andrés Rodríguez, expulsado en el partido ante Orense. El equipo dirigido por Diego Martínez apela al poder ofensivo de jugadores como Mauro Díaz y José Fajardo para imponerse a los amarillos.

Mauro Díaz aporta talento, creación y juego en el mediocampo de Universidad Católica. @ucatolicaec

Barcelona, por su parte, recupera a Octavio Riveros, tras dos fechas de ausencia. Los toreros no podrán contar con el lateral Mario Pineida, quien fue expulsado en la última fecha en la victoria ante Libertad.