Enfrentamientos entre hinchas de LDU y Aucas en los exteriores del estadio Gonzalo Pozo Ripalda

Hinchas de Liga de Quito y de Aucas se enfrentan en los exteriores del estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Hinchas de Liga de Quito y de Aucas protagonizaron enfrentamientos en los exteriores del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sector de Turubmaba, en el sur de Quito.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026, previo al clásico capitalino.

La periodista Soledad Rodríguez registró en un video el enfrentamiento entre un grupo de hinchas, quienes se lanzaban piedras y otros objetos en la vía pública.

En el clip de ocho segundos que fue publicado en redes sociales, se oberva a un vehículo liviano intentar salir del centro del conflicto para evitar daños, mientras otras personas también corren para resguardarse.

Solo un motorizado de la Policía Nacional aparece en la toma, pero lejos de los disturbios.

Este sábado Aucas recibe al cuadro albo por la tercera fecha del hexagonal final de la LigaPro. El partido se jugará a las 16:30.