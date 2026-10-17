Independiente: La fábrica de talentos que lidera exportación de futbolistas y logra títulos

Encuentro entre Aucas vs Independiente del Valle por en el estadio Gonzalo Pozo.

Independiente del Valle se ha consolidado como el equipo de formación y transferencia de futbolistas de Ecuador y de la región.

A través de un modelo institucional estructurado, la entidad de Sangolquí no solo compite en lo más alto del fútbol sudamericano, sino que sostiene una millonaria maquinaria financiera impulsada por la venta constante de sus mejores talentos al mercado internacional.

Independiente del Valle ha acordado el traspaso de Justin Lerma (16) al Borussia Dortmund, actual finalista de la Champions League y gran representante del fútbol europeo. — Independiente del Valle (@IDV_EC) May 13, 2024

El éxito del proyecto radica en una infraestructura de alto rendimiento y una red de cazatalentos que abarca todo el territorio nacional.

Los jóvenes que ingresan al complejo de Chillo Jijón reciben una formación integral que combina trabajo táctico de primer nivel, preparación física, desarrollo académico y acompañamiento sicológico, asegurando que cada prospecto esté listo para dar el salto al profesionalismo a temprana edad.

Jugador Posición Edad Club de Destino Liga / País Monto Aprox. Juan Riquelme Angulo Delantero Centro 18 años Sunderland AFC Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 € 5,85 M Justin Lerma Mediocampista / Volante 18 años Borussia Dortmund Alemania 🇩🇪 € 4,00 M

En la presente temporada 2026, la cantera del cuadro negriazul ha vuelto a marcar un hito histórico al concretar la salida de al menos siete futbolistas formados en sus filas hacia clubes del exterior.

Nombres como Justin Lerma o Yaimar Medina se suman a la extensa lista de exportaciones que han generado ingresos multimillonarios para las arcas del club, permitiendo reinvestir esos fondos en la infraestructura del equipo y en sus divisiones inferiores.

Esta constante fuga de talentos, lejos de debilitar la estructura deportiva del primer equipo, ha ratificado la efectividad de sus procesos de recambio generacional.

✨ HERE WE GO ✨ Desde el Valle de los Sueños, anunciamos con orgullo la transferencia del registro de los gemelos Holger y Edwin Quintero al @Arsenal a partir de agosto 2027. Formados en el proceso integral de #IDV, los hermanos han crecido bajo una metodología que prioriza valores, educación y desarrollo humano, además del alto rendimiento. Los chicos seguirán su formación en casa, avanzando paso a paso, hasta convertirse en jugadores del club londinense cuando cumplan 18 años. En #IDV seguimos construyendo futuro: formamos personas, transformamos sueños y proyectamos talento al mundo. — Independiente del Valle (@IDV_EC) December 4, 2025

La dirección técnica logra promover continuamente a nuevas figuras de sus categorías juveniles, garantizando que el rendimiento competitivo en la LigaPro y en torneos de la Conmebol se mantenga intacto a pesar de las recurrentes bajas de sus principales figuras.

Con un modelo autosostenible que ya es referente para varios clubes del continente, Independiente del Valle demuestra que la inversión en formativas es el activo más rentable dentro del fútbol moderno.

El club no solo abastece a las ligas más importantes de América y Europa, sino que continúa alimentando la base de las selecciones nacionales ecuatorianas, consolidando su rótulo de auténtica "fábrica de talentos".