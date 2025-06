El entrenador argentino Omar Asad dejó el cargo en El Nacional tras caer con Católica 3-0

El argentino Omar 'el Turco' Asad renunció este sábado a la dirección técnica de El Nacional debido a la crisis económica del club ecuatoriano. La derrota ante la Universidad Católica 3-0, por la fecha 17 del Campeonato Nacional fue el último partido con el estratega.

Aunque los malos resultados fueron recurrentes en el rojo y la hinchada presionaba por su salida del cargo, en la conferencia de prensa del sábado 21 de junio del 2025, Asad habló de incumplimientos por parte de la directiva.

"No nos cumplieron en nada, solamente tuvimos un ingreso en enero y nunca más nada, nos vamos por falta de pago", aseveró Asad durante la conferencia de prensa.

El entrenador argentino lamentó su salida porque consideraba que tenía argumentos y jugadores "para revertir la crisis". "Habíamos llegado a un convenio y (los directivos) no me lo cumplieron, me modificaron las reglas. Soportamos un montón de cosas y creo que es una cuestión de respeto, sobre todo, no mentir y nos sentimos desilusionados con esta situación", expuso.

Con 'El Turco' Asad en el banco, El Nacional ganó cinco partidos, empató cuatro y perdió ocho. Terminó en el duodécimo puesto de la Liga Pro. Ahora la directiva de equipo criollo comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que falta de esta temporada.