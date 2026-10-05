La Selección de Ecuador prepara sus próximos amistosos en la fecha FIFA de noviembre 2026

La Selección de Ecuador en el amistoso ante Panamá

La Selección de Ecuador ya prepara el calendario para una nueva reaparición internacional, tras finalizar su reciente ciclo de partidos amistosos por el continente asiático. Aunque no hay confirmación oficial, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo ya tendrá que trabajar en esa planificación.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) afina los detalles logísticos para la ventana internacional correspondiente a la fecha FIFA programada entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, la última prueba oficial del año para el cuerpo técnico y el plantel tricolor.

El combinado nacional viene de cumplir con una exigente gira por Asia que incluyó su participación en la Copa Kirin y compromisos ante rivales de peso como Corea del Sur y Japón, además de medirse con la selección de Panamá.

Día de recuperación post partidos en nuestro gimnasio Smart Fit 🏋️‍♂️ #Sub20 🇪🇨 https://t.co/HqJtYlEq1G — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 5, 2026

Dichos encuentros sirvieron como un laboratorio de pruebas fundamental para ajustar líneas defensivas, ensayar nuevas variantes tácticas y evaluar a los futbolistas ecuatorianos que destacan tanto en la LigaPro como en el balompié europeo.

De cara al doble compromiso de noviembre, la dirigencia de la FEF y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo trabajan en la confirmación definitiva de las selecciones rivales y las sedes que albergarán ambos cotejos.

Las conversaciones actuales apuntan a asegurar contrincantes que permitan mantener el nivel competitivo y consolidar la idea de juego de cara a los próximos certámenes oficiales.

En el aspecto deportivo, la expectativa se centra en la convocatoria de los referentes que militan en las ligas internacionales más exigentes, sumados a las jóvenes promesas que se han ido ganando un espacio en el proceso.

La nómina definitiva de convocados se dará a conocer a inicios de noviembre, una vez finalizadas las jornadas programadas en las ligas locales e internacionales.

Con esta fecha FIFA de noviembre culminará el calendario competitivo de La Tri en 2026.

Los futbolistas retornarán a sus respectivos clubes para afrontar el tramo final de las competencias europeas y continentales, dejando la mesa servida para el reinicio de las actividades del equipo de todos en los primeros meses del próximo año.