Macará respira tranquilo: Se confirma la correcta habilitación de su futbolista en LigaPro

La plantilla de Macará continúa con su planificación habitual para afrontar sus próximos compromisos.

El Comité Disciplinario de la LigaPro resolvió de manera favorable para el Club Deportivo Macará en el expediente abierto tras la denuncia presentada por presunta alineación indebida del jugador Néstor Caicedo. El reclamo lo había presentado el Manta FC.

Los miembros del organismo arbitral determinaron que la institución ambateña cumplió estrictamente con los requisitos administrativos y reglamentarios para la debida habilitación e inscripción del deportista en el certamen local.

El reclamo, impulsado tras observaciones sobre el estatus del futbolista en las jornadas previas, pretendía la quita de puntos sobre la mesa para la escuadra celeste.

No obstante, tras la revisión exhaustiva de las pruebas presentadas por la defensa legal de Macará y la verificación en los sistemas de la FEF y LigaPro, el tribunal concluyó que no existió infracción alguna por parte de la directiva ni del cuerpo técnico.

🔵 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 https://t.co/VydUvZRiMe — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) October 16, 2026

Con esta resolución oficial, el 'Ídolo de Ambato' asegura la totalidad de los puntos cosechados en el terreno de juego durante el torneo, disipando la incertidumbre que rodeaba su posición en la tabla de clasificaciones.

La ratificación del dictamen permite al club sostener intactos sus objetivos deportivos, manteniéndose firme en la pelea por los cupos a torneos internacionales.

La directiva de Macará expresó su satisfacción ante el fallo del Centro de Mediación y Arbitraje, reiterando su compromiso con la transparencia institucional, el apego estricto al reglamento y la defensa de los derechos deportivos logrados en cancha por el plantel profesional.

En el aspecto futbolístico, el cuerpo técnico y los jugadores recibieron la noticia con tranquilidad en la previa de las siguientes jornadas.

Contar con el respaldo legal definitivo permite al grupo enfocar la totalidad de su preparación en el rendimiento colectivo, dejando de lado los factores extrafutbolísticos que amenazaban la estabilidad del camerino.

De esta manera, el organismo arbitral descartó de plano la apertura de un expediente disciplinario o la aplicación del artículo reglamentario que contempla la quita de unidades sobre la mesa.