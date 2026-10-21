IDV vs. U. Católica: duelo clave de la fecha 4 de la LigaPro por la señal de Teleamazonas 

Cotejo entre Independiente del Valle vs Universidad Católica, por la fecha 5 del primer Hexagonal de la serie A del fútbol Ecuatoriano, por el campeonato nacional.

Independiente del Valle y Universidad Católica medirán fuerzas este viernes 23 de octubre de 2026 en el estadio de Sangolquí, en un compromiso correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Final de la LigaPro 2026. El partido será transmitido por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

El pitazo inicial está programado para las 15:30 (hora local de Ecuador) en el reducto de Amaguaña, en lo que se anticipa como uno de los duelos más atractivos del hexagonal por su directo impacto en la pelea por el título.

El conjunto 'negriazul' afronta este choque con la urgencia de recortar distancias y recuperar terreno en la clasificación tras tropezar en la fecha previa frente a Macará en el estadio Bellavista.

Pese a esa caída, el equipo mantiene un registro sólido de tres victorias y un empate en sus últimos cinco cotejos, demostrando un importante poderío ofensivo al anotar ocho goles en dicho lapso, aunque con asignaturas pendientes en la zona defensiva.

Por su parte, el 'Trencito Azul' salta al gramado con el objetivo de encadenar unidades fuera de casa luego de firmar un empate 1-1 en la jornada anterior recibiendo a Barcelona.

El elenco camaratta ha tenido un desempeño regular durante las semanas recientes, acumulando dos triunfos, dos derrotas y una igualdad, sosteniendo un balance equilibrado de cinco tantos a favor y cinco en contra.

El antecedente más inmediato entre ambas escuadras en este certamen data del pasado 29 de agosto de 2026, cuando protagonizaron un vibrante empate 2-2 sobre la misma cancha del escenario de Amaguaña.

En aquel encuentro, Ronald Briones y Riquelme Angulo adelantaron a los locales, pero la reacción de la 'Chatoleí' llegó por intermedio de Mauricio Alonso Pereda y Azarias Londoño para sellar la repartición de puntos.

A lo largo de la presente campaña 2026, las estadísticas marcan un equilibrio altamente competitivo entre ambas instituciones.

Aparte del empate de la etapa regular, Independiente del Valle logró imponerse 3-2 en el Estadio Olímpico Atahualpa durante la primera fase del campeonato, además de superarlo 3-0 en la definición por el título de la Supercopa de Ecuador.

Con el hexagonal entrando en una etapa clave, la victoria resulta imperiosa para las aspiraciones de ambos entrenadores.

La propuesta ofensiva que acostumbran desplegar tanto rayados como camaratas augura un enfrentamiento de alta intensidad en el plano táctico, donde la efectividad en las áreas será el factor determinante para definir la suerte del cotejo.