Pedro Ortiz dejará Emelec: el fin de una era en el 'bombillo' y su futuro en el fútbol ecuatoriano

Liga Pro: Emelec recupera a Pedro Ortiz para medirse a Macará en el Capwell

Liga Pro: Emelec recupera a Pedro Ortiz para medirse a Macará en el Capwell

Emelec se prepara para despedir a una de sus máximas figuras de los últimos años. Pedro Ortiz, guardameta de 36 años y pilar fundamental en la portería del 'Bombillo', no continuará en la institución guayaquileña una vez que finalice su vínculo contractual a finales de 2026.

Tras siete temporadas vistiendo la camiseta azul, el ciclo del experimentado arquero llega a su fin, marcando un punto de inflexión tanto para el futbolista como para la planificación deportiva del equipo de cara al futuro.

Durante su permanencia en el club, Ortiz se consolidó no solo como el titular indiscutible bajo los tres palos, sino también como uno de los líderes indiscutidos del camerino eléctrico.

Con actuaciones memorables tanto en la LigaPro como en torneos internacionales, sus atajadas decisivas lo convirtieron en uno de los porteros más destacados y regulares del balompié ecuatoriano.

Aucas es uno de los equipos capitalinos que buscan tentar a Pedro Ortiz, próximo a terminar su contrato en Emelec. El cuadro oriental quiere un portero de experiencia para 2027, y dar salida a uno de los arqueros que actualmente tiene en nómina. https://t.co/51PzSEbCzA — MROFF (@MrOFFSIDER) October 20, 2026

Su salida representa una baja sensible para la hinchada, que valoró constantemente su compromiso y nivel competitivo a lo largo de los años.

La decisión de no renovar su contrato permitirá al guardameta quedar en condición de agente libre para la temporada 2027.

Fuentes cercanas al entorno del jugador y reportes de la prensa deportiva señalan que la directiva y el futbolista optaron por cerrar esta etapa de mutuo acuerdo, buscando un cambio de aire que beneficie a ambas partes.

Esta condición de traspaso libre convierte a Ortiz en una opción sumamente atractiva para varios clubes del ámbito nacional que buscan jerarquía bajo el arco.

Respecto a su próximo destino, los rumores apuntan firmemente hacia la capital. Diversos informes indican que Pedro Ortiz ya tendría un acuerdo de palabra para sumarse a un proyecto deportivo en Quito a partir de 2027.

Aunque aún no se ha realizado un anuncio oficial por respeto a la finalización de su contrato vigente, la mudanza a la altitud capitalina marcaría un nuevo reto profesional en la recta final de su exitosa carrera.

Por su parte, la directiva de Emelec ya trabaja en la búsqueda de su reemplazó para asumir la responsabilidad en la portería eléctrica a partir de 2027.

Encontrar un sustituto a la altura de Ortiz no será una tarea sencilla, por lo que el cuerpo técnico evalúa tanto opciones en el mercado local como guardametas extranjeros. La transición en el arco será uno de los grandes desafíos del club en el próximo mercado de pases para mantener la competitividad institucional.