Joao Rojas, jugador de Barcelona SC, se someterá a cirugía de rodilla en Chicago

El futbolista ecuatoriano Joao Joshimar Rojas informó, este jueves 16 de abril del 2026, que debido a una lesión parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, se someterá a una cirugía en Chicago.

"Pensando en mi carrera a largo plazo he tomado la decisión de someterme a una intervención quirúrgica que me permita recuperar la estabilidad de mi rodilla", escribió el extremo izquierdo de Barcelona en un comunicado.

Según detalló el futbolista, la molestia en su rodilla izquierda empezó en noviembre del 2025, en un partido de Barcelona ante Liga de Quito.

Añadió que, a partir de ese momento, el jugador inició un tratamiento conservador, acompañado del equipo médico del club. Esto le permitió seguir en las canchas.

Y no fue hasta marzo del 2026, durante el partido de Barcelona - Botafogo, que Joao presentó un episodio de inestabilidad que "confirmó que la rodilla no se encontraba en condiciones óptimas para sostener la exigencia del alto rendimiento", escribió el jugador.

Aseguró que nuevamente intentó un tratamiento para evitar la cirugía pero al no tener los resultados esperados y que esto aumentaba los riesgos de una lesión mayor, se tomó la decisión de ir al quirófano.

La operación se realizará en Chicago y estará bajo la supervisión del doctor Jorge Chahla. Y el tiempo de recuperación estará sujeto a la evolución del proceso de rehabilitación, precisó Rojas en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.