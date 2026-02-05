Reconocimiento para el jugador Joao Rojas de Barcelona en la Gala El Pro 2026

El futbolista Joao Rojas tiene ganas de salir campeón con Barcelona. El volante ofensivo del ídolo fue uno de los jugadores más aplaudidos en la 'Noche Amarilla', luego en el partido ante Guayaquil City fue entrevistado por su esposa, Kristy Alvarado, reportera de televisión.

Este jueves 5 de febrero, en cambio, recibió un reconocimiento en la Gala de El Pro. En este evento, Rojas se refirió a los amistosos que han tenido durante la pretemporada y espera lograr otra victoria en el amistoso ante el Inter Miami.

“Ha sido una pretemporada un poquito larga que se termina con partidos amistosos. La buena noticia es que hemos salido sanos, no ha habido lesionados y esperamos que los últimos partidos que quedan sea igual”, dijo Rojas.

“Para nosotros como barcelonistas y para el hincha de Barcelona SC, lo más importante, es que su club se va a beneficiar de un partido de alta competitividad y que el show es hermoso para el resto que lo va a disfrutar”, añadió, respecto de ‘el partido de la historia’ ante el Inter Miami de Lionel Messi.

“Creo que tiene que ver con el profesionalismo y todo lo que he intentado entregarle a este club. Mi rendimiento después de estar fuera un año y medio, no cualquiera lo sabe porque no entienden el mundo del fútbol. Ganarme la titularidad de nuevo, asumir el rol... la gente lo reconoce”, concluyó.