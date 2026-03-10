Barcelona vence a Botafogo en Brasil y se clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Con un tempranero gol del mediocampista Miltón Céliz el Barcelona de Guayaquil se clasificó al vencer en Brasil 0-1 al Botafogo.

Botafogo estaba obligado a ganarle en casa este martes al Barcelona en Río de Janeiro para seguir vivo en la Copa Libertadores tras el empate por 1-1 en el partido de ida de la tercera fase preliminar jugado la semana pasada en Guayaquil.

Cualquier triunfo en el estadio Nilton Santos clasificaba a los brasileños mientras que un nuevo empate con los ecuatorianos llevará la definición a los penaltis.

Con la ventaja de definir en casa, un historial favorable en el Nilton Santos y una buena racha, Botafogo parte como favorito.

El conjunto de Río de Janeiro no pierdía hacía cinco partidos y entraba nuevamente en el campo de juego tras de vencer por 3-1 al Bangu por el Campeonato Carioca, con una destacada actuación del delantero argentino Joaquín Correa, que es considerado titular este martes.

Barcelona no ha ganado en los últimos tres encuentros de la Libertadores, pero llega con confianza tras imponerse por 1-0 al Emelec en la Liga local, aunque deberá enfrentarse a la presión de una hinchada local que llenará el estadio con más de 30 000 boletas vendidas.

Por otra parte, el técnico argentino Martín Anselmi no podrá contar con los recientes refuerzos contratados por Botafogo, ya que su compatriota Christian Medina y el venezolano Nahuel Ferraresi no alcanzaron a ser inscritos para las fases preliminares del torneo continental.