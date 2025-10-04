La 'U' se blinda ante el poder ofensivo de la U. Católica, en el inicio del hexagonal final

Universidad Católica (azul) ganó sus dos partidos del Campeonato en la temporada regular. ¿Podrá imponerse en el hexagonal a Liga de Quito?

Universidad Católica y Liga de Quito abren el hexagonal final que coronará al monarca del fútbol ecuatoriano. 'Camarattas' y albos se enfrentan, desde las 19:00, el sábado 4 de octubre del 2025, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Los albos, que terminaron terceros en la tabla de posiciones con 51 puntos rivalizan contra Católica, que terminó cuarta, con 49 unidades. Pero, entre los dos equipos hay asignaturas pendientes: la 'U' perdió sus dos partidos de la temporada regular: 3-1, el 24 de mayo y 4-2, el domingo 21 de septiembre.

Católica es el equipo más goleador con 58 tantos en 30 juegos. Tiene al goleador del Campeonato, Byron Palacios, con 17 anotaciones. Además tiene a dos mejores asistidores del torneo con ocho pases gol: el panameño Azarías Londoño y el argentino Mauro Díaz. ¿Qué tiene la 'U' para responder?

"Nos ganaron los dos partidos, pero nosotros queremos la revancha. Cada uno de los partidos del hexagonal serán finales para nosotros, lo tenemos claro" Ricardo Adé/ defensa central de Liga de Quito

Ricardo Adé es el líder de la defensa de Liga de Quito. Él está consciente del poder ofensivo de los 'camarattas'. El haitiano tiene una característica llamativa fuera de la cancha: siempre estudia a sus rivales basándose en herramientas como el videoanálisis. Antes del partido con Católica analizó los movimientos de dos atacantes del 'Trencito': Byron Palacios y José Fajardo.

Adé y Richard Mina, de Liga Deportiva Universitaria, tienen un récord particular: desde el 2022 han sido monarcas del Campeonato ecuatoriano. En el 2022 con Aucas y los dos siguientes años con la 'U'.

Este año, la opción de que los albos logren el tricampeonato, es complicada. Independiente del Valle ha sacado mucha distancia en puntos: 64 contra 51 de los universitarios. Pero, en Liga de Quito no pierden la esperanza: lo primero es ganar el partido ante el cuadro 'camaratta'.

Esta campaña, en defensa, los albos concedieron 31 tantos en 30 partidos. Se mantuvo la valla invicta en ocho partidos. Quitaron el balón en 272 ocasiones y concedió 103 remates en el arco defendido por Gonzalo Valle.