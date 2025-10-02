'Todos los partidos del hexagonal serán finales', dice Ricardo Adé de Liga de Quito

Ricardo Adé, defensa de Liga Deportiva Universitaria, conversó con los medios en Pomasqui, el 2 de octubre del 2025.

Ricardo Adé es uno de los protagonistas de Liga de Quito. En las dos campañas que disputó con los universitarios levantó dos trofeos del Campeonato Nacional. En la rueda de prensa del jueves 2 de octubre del 2025, a Adé lo compararon con Norberto Araujo, campeón de América con los albos.

Adé se encogió de hombros. Dijo que es un honor que lo comparen con uno de los históricos de Liga Deportiva Universitaria y reconoció que va construyendo su camino como una leyenda de los azucenas.

El sábado 4 de octubre del 2025, los albos jugarán con Universidad Católica, en el inicio del hexagonal en búsqueda de la corona del 2024. Adé busca ser tricampeón con los universitarios, pero reconoce que el objetivo es difícil. "Tenemos que jugar todos las fechas finales. Será un reto importante".

El zaguero albo reconoció que para la 'U' ha sido difícil someter al cuadro 'camaratta'. En los dos partidos de la presente campaña, Liga no pudo conseguir victorias. Resaltó el trabajo de Azarías Londoño y la peligrosidad de Byron Palacios, en el frente de ataque.

Los albos aún no quieren pensar en la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se desarrollará en las últimas semanas de octubre. Sin embargo, Adé reconoce que ya empezó a ver los movimientos de los delanteros del cuadro 'Verdao'