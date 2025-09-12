Liga de Quito venció a Libertad en el inicio de la fecha 28 del Campeonato Nacional
Carlos Gruezo marcó la solitaria conquista en el estadio Reina del Cisne. Liga de Quito completó 48 puntos y escolta a Independiente.
Lisandro Alzugaray controla el esférico ante la marca de un zaguero de Libertad, en el partido jugado en la noche del 12 de septiembre del 2025.
Actualizada:
12 sep 2025 - 21:02
Liga de Quito venció a Libertad, en el inicio de la jornada 28 del Campeonato ecuatoriano. Los albos se impusieron 1-0, en la noche del 12 de septiembre, con un tanto de Carlos Gruezo, en el primer tiempo. Con la victoria, la 'U' trepó al segundo lugar con 48 puntos, a la espera del juego entre Barcelona y Emelec.
Los universitarios no quieren que el líder Independiente del Valle se separe más en la tabla. Liga de Quito quedó a 11 puntos de IDV, que jugará en la jornada del sábado 13 ante Vinotinto.
El solitario tanto de Gruezo, quien definió de cabeza, a los 22 minutos, bastó para que los universitarios consiguiesen la victoria. Ahora, el equipo de Thiago Nunes se concentra en la Copa Libertadores. El jueves 18 de septiembre recibirá a Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final.
Así te contamos el minuto a minuto
12/09/2025
21:00
Se adicionaron seis minutos al partido
Kevin Becerra miró la roja directa en Libertad. Liga de Quito se defiende con orden en los últimos minutos.
12/09/2025
20:51
87' Libertad se desordena y va para el frente
Los lojanos buscan la manera de acercarse con peligro al arco de Gonzalo Valle. El arquero responde con efectividad.
12/09/2025
20:36
69' Ávila desperdicia un mano a mano
Diego Ávila desaprovechó la oportunidad de poner el empate para Libertad. Achicó bien el golero Gonzalo Valle.
12/09/2025
20:28
64' Liga se defiende usando el esférico
El cuadro universitario intenta mantener el balón lo más alejado de su área. Alzugaray sigue siendo el jugador más peligroso.
12/09/2025
20:16
52' Libertad insiste en la búsqueda del empate
Los lojanos intentan ganarle las espaldas a Yetzin Erique para generar superioridades y buscar el empate en el juego.
12/09/2025
19:44
43' Pocos sofocones para el golero Valle
El cuadro local intenta adelantar las líneas pero no ha podido marcar en el arco del seleccionado ecuatoriano de Liga, Gonzalo Valle.
12/09/2025
19:25
22' GOOOOOL de Liga de Quito
Carlos Gruezo llegó al área y con un efectivo cabezazo marcó el 1-0 para los universitarios en Loja.
12/09/2025
19:19
16' Gran llegada de Alzugaray
El ofensivo albo bajó bien un balón en el área de Libertad, pero falló por poco en la definición. El juego sigue 0-0.
12/09/2025
19:13
12' Los albos empiezan a tomar la iniciativa
Presionan los albos en el campo de Libertad. Los centrales recargan el juego por el sector derecho con Lisandro Alzugaray.
12/09/2025
19:08
06' Partido de ida y vuelta, con intensidad
Los equipos no dan tregua en los primeros minutos. Los universitarios presentan a muchos reservistas en el partido.
12/09/2025
19:01
00' Comienza el partido en el Reina del Cisne
El balón se mueve en Loja. Los albos quieren apoderarse del esférico desde las primeras acciones.
