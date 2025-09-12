Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

Liga de Quito venció a Libertad en el inicio de la fecha 28 del Campeonato Nacional

Carlos Gruezo marcó la solitaria conquista en el estadio Reina del Cisne. Liga de Quito completó 48 puntos y escolta a Independiente.

Lisandro Alzugaray controla el esférico ante la marca de un zaguero de Libertad, en el partido jugado en la noche del 12 de septiembre del 2025.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

12 sep 2025 - 21:02

Liga de Quito venció a Libertad, en el inicio de la jornada 28 del Campeonato ecuatoriano. Los albos se impusieron 1-0, en la noche del 12 de septiembre, con un tanto de Carlos Gruezo, en el primer tiempo. Con la victoria, la 'U' trepó al segundo lugar con 48 puntos, a la espera del juego entre Barcelona y Emelec.

Los universitarios no quieren que el líder Independiente del Valle se separe más en la tabla. Liga de Quito quedó a 11 puntos de IDV, que jugará en la jornada del sábado 13 ante Vinotinto. 

El solitario tanto de Gruezo, quien definió de cabeza, a los 22 minutos, bastó para que los universitarios consiguiesen la victoria. Ahora, el equipo de Thiago Nunes se concentra en la Copa Libertadores. El jueves 18 de septiembre recibirá a Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final. 

Así te contamos el minuto a minuto 

  • 12/09/2025

    21:00

    Se adicionaron seis minutos al partido

    Kevin Becerra miró la roja directa en Libertad. Liga de Quito se defiende con orden en los últimos minutos. 

  • 12/09/2025

    20:51

    87' Libertad se desordena y va para el frente

    Los lojanos buscan la manera de acercarse con peligro al arco de Gonzalo Valle. El arquero responde con efectividad. 

  • 12/09/2025

    20:36

    69' Ávila desperdicia un mano a mano

    Diego Ávila desaprovechó la oportunidad de poner el empate para Libertad. Achicó bien el golero Gonzalo Valle. 

  • 12/09/2025

    20:28

    64' Liga se defiende usando el esférico

    El cuadro universitario intenta mantener el balón lo más alejado de su área. Alzugaray sigue siendo el jugador más peligroso. 

  • 12/09/2025

    20:16

    52' Libertad insiste en la búsqueda del empate

    Los lojanos intentan ganarle las espaldas a Yetzin Erique para generar superioridades y buscar el empate en el juego. 

  • 12/09/2025

    19:44

    43' Pocos sofocones para el golero Valle

    El cuadro local intenta adelantar las líneas pero no ha podido marcar en el arco del seleccionado ecuatoriano de Liga, Gonzalo Valle. 

  • 12/09/2025

    19:25

    22' GOOOOOL de Liga de Quito

    Carlos Gruezo llegó al área y con un efectivo cabezazo marcó el 1-0 para los universitarios en Loja. 

  • 12/09/2025

    19:19

    16' Gran llegada de Alzugaray

    El ofensivo albo bajó bien un balón en el área de Libertad, pero falló por poco en la definición. El juego sigue 0-0. 

  • 12/09/2025

    19:13

    12' Los albos empiezan a tomar la iniciativa

    Presionan los albos en el campo de Libertad. Los centrales recargan el juego por el sector derecho con Lisandro Alzugaray. 

  • 12/09/2025

    19:08

    06' Partido de ida y vuelta, con intensidad

    Los equipos no dan tregua en los primeros minutos. Los universitarios presentan a muchos reservistas en el partido. 

  • 12/09/2025

    19:01

    00' Comienza el partido en el Reina del Cisne

    El balón se mueve en Loja. Los albos quieren apoderarse del esférico desde las primeras acciones.

