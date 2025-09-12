Liga de Quito venció a Libertad en el inicio de la fecha 28 del Campeonato Nacional

Lisandro Alzugaray controla el esférico ante la marca de un zaguero de Libertad, en el partido jugado en la noche del 12 de septiembre del 2025.

Liga de Quito venció a Libertad, en el inicio de la jornada 28 del Campeonato ecuatoriano. Los albos se impusieron 1-0, en la noche del 12 de septiembre, con un tanto de Carlos Gruezo, en el primer tiempo. Con la victoria, la 'U' trepó al segundo lugar con 48 puntos, a la espera del juego entre Barcelona y Emelec.

Los universitarios no quieren que el líder Independiente del Valle se separe más en la tabla. Liga de Quito quedó a 11 puntos de IDV, que jugará en la jornada del sábado 13 ante Vinotinto.

El solitario tanto de Gruezo, quien definió de cabeza, a los 22 minutos, bastó para que los universitarios consiguiesen la victoria. Ahora, el equipo de Thiago Nunes se concentra en la Copa Libertadores. El jueves 18 de septiembre recibirá a Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final.

Así te contamos el minuto a minuto

Se adicionaron seis minutos al partido Kevin Becerra miró la roja directa en Libertad. Liga de Quito se defiende con orden en los últimos minutos.

87' Libertad se desordena y va para el frente Los lojanos buscan la manera de acercarse con peligro al arco de Gonzalo Valle. El arquero responde con efectividad.

69' Ávila desperdicia un mano a mano Diego Ávila desaprovechó la oportunidad de poner el empate para Libertad. Achicó bien el golero Gonzalo Valle.

64' Liga se defiende usando el esférico El cuadro universitario intenta mantener el balón lo más alejado de su área. Alzugaray sigue siendo el jugador más peligroso.

52' Libertad insiste en la búsqueda del empate Los lojanos intentan ganarle las espaldas a Yetzin Erique para generar superioridades y buscar el empate en el juego.

43' Pocos sofocones para el golero Valle El cuadro local intenta adelantar las líneas pero no ha podido marcar en el arco del seleccionado ecuatoriano de Liga, Gonzalo Valle.

22' GOOOOOL de Liga de Quito Carlos Gruezo llegó al área y con un efectivo cabezazo marcó el 1-0 para los universitarios en Loja.

16' Gran llegada de Alzugaray El ofensivo albo bajó bien un balón en el área de Libertad, pero falló por poco en la definición. El juego sigue 0-0.

12' Los albos empiezan a tomar la iniciativa Presionan los albos en el campo de Libertad. Los centrales recargan el juego por el sector derecho con Lisandro Alzugaray.

06' Partido de ida y vuelta, con intensidad Los equipos no dan tregua en los primeros minutos. Los universitarios presentan a muchos reservistas en el partido.