Los jugadores de Emelec deciden no entrenarse por falta de pagos, el jueves 2 de octubre

Los futbolistas de Emelec decidieron paralizarse en la jornada del jueves 2 de octubre del 2025. Reclaman la falta de sueldos de parte de los directivos.

Emelec decidió no entrenarse en la jornada del 2 de octubre del 2025. Mediante un video, divulgado en redes sociales, los futbolistas comunicaron su decisión, tras no haber recibido sus sueldos durante los últimos meses.

El capitán Luis Fernando León fue el vocero de la protesta de los eléctricos. En el video, en donde se los mira sentados, en el complejo de Los Samanes, León cuenta que los futbolistas están molestos y preocupados por la situación.

De acuerdo con León, los atrasos en los sueldos van desde los tres, cinco hasta ocho meses de atraso. Siempre priorizamos la estabilidad del club, pero esta situación nos tiene muy preocupados, apuntó el defensa central.

León aseguró que la medida continuará hasta que los directivos entreguen una solución. Emelec jugará el hexagonal de la mitad de la tabla, que entrega un cupo a la Copa Sudamericana. El sábado 4 de octubre recibirá al Deportivo Cuenca.