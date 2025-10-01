Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Copa Ecuador

Universidad Católica venció a Liga de Portoviejo y se clasifica a los cuartos de Copa Ecuador

El cuadro 'camaratta' venció por 3-1 a 'La Capira', en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. Alonso, Clavijo y Londoño marcaron. 

Universidad Católica se instala en los cuartos de final de la Copa Ecuador. El cuadro 'camaratta' tuvo el control del partido durante largos tramos.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

01 oct 2025 - 21:00

Unirse a Whatsapp

Universidad Católica se instaló en los cuartos de final de la Copa Ecuador. En la jornada del 1 de octubre del 2025, el elenco 'camaratta' venció por 3-1, como visitante, a la Liga de Portoviejo, en el estadio Reales Tamarindos

Mauricio Alonso, a los 50 segundos del partido y Emiliano Clavijo, a los 54' en el segundo tiempo marcaron los goles del cuadro quiteño. Descontó para los manabitas, Kléber Riascos, a los 74 minutos.  Azarías Londoño puso el 3-1 al 90+7.

Católica empezó gobernando el partido y lo dominó sin contratiempos, durante largos tramos del compromiso. El juego se paralizó en el segundo tiempo, por el lanzamiento de objetos, de parte de hinchas de la Liga manabita. 

Envalentonado por el gol del descuento, 'La Capira' presionó con todo a Universidad Católica en los últimos minutos. Los dirigidos por Diego Martínez tuvieron que resistir y saber sufrir para poder mantener la ventaja. 

Universidad Católica ahora se alista para su debut en el hexagonal final en búsqueda del título del Campeonato. El sábado 4 de octubre se enfrentará con Liga de Quito, como local en el estadio Atahualpa. 

