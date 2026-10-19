LigaPro 2026: IDV aplaza su festejo, Libertad va por Copa y Delfín salió de zona de descenso

Macará venció a Independiente del Valle y el equipo rayado no pudo festejar.

Independiente del Valle sostiene el liderato del Hexagonal Final en la LigaPro 2026. El conjunto negriazul suma 77 unidades en 32 compromisos disputados. Además, ostenta la mejor cifra goleadora de la temporada con 75 tantos anotados. Su consistencia ofensiva ratifica su condición de candidato principal al título.

La pelea por los cupos a la Copa Libertadores se intensifica en la zona alta. Macará ocupa el segundo lugar de la tabla con 60 puntos acumulados. Liga de Quito marcha en la tercera casilla con 53 unidades.

Tabla de Posiciones - Hexagonal por el Título Hexagonal por el Título Pos Equipo Pts 1 Independiente del Valle 77 2 Macará 60 3 Liga de Quito 53 4 Universidad Católica 51 5 Aucas 51 6 Barcelona SC 44

Por su parte, Universidad Católica, Aucas y Barcelona SC se mantienen en la disputa directa por asegurar su clasificación internacional.

En el Cuadrangular de Clasificación, Libertad FC encabeza las posiciones del grupo. El cuadro lojano busca certificar su boleto a la Copa Sudamericana. Guayaquil City, Club Sport Emelec y Leones del Norte intentan acortar distancias en las jornadas restantes.

La paridad de rendimiento mantiene abierta la definición hasta el cierre del certamen.

Tabla de Posiciones - Cuadrangular LigaPro 2026 Cuadrangular - LigaPro 2026 Pos Equipo Pts 1 Libertad 50 2 Guayaquil City 43 3 Emelec 42 4 Leones FC 40

La lucha por la permanencia exige el máximo esfuerzo en el grupo del descenso. Deportivo Cuenca y Mushuc Runa comandan este casillero en la tabla. Mientras tanto, Delfín SC busca distanciarse de las últimas ubicaciones. Orense SC, Técnico Universitario y Manta FC apuran sus opciones para evitar perder la categoría en la Serie A.