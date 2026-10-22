LigaPro 2026: Horarios y partidos de la fecha 4 en los hexagonales y el cuadrangular

Partido jugado en el estadio Bellavista Macara se enfrenta al IDV por el exagonal final del campeonato

La Serie A del fútbol ecuatoriano entra en una fase decisiva este fin de semana con el desarrollo de la cuarta jornada de la segunda etapa.

La programación oficial comprende ocho compromisos distribuidos entre los dos hexagonales y el cuadrangular, en una fecha que perfila las aspiraciones de los clubes tanto en la pelea por el título y los cupos internacionales como en la lucha por evitar el descenso.

En el primer hexagonal, dedicado a la definición del campeonato y la clasificación a la Copa Libertadores, la actividad iniciará en el estadio de Sangolquí.

Independiente del Valle recibirá a Universidad Católica en un duelo directo entre dos planteles capitalinos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla para mantener vivas sus opciones de pelear por el trofeo nacional.

La jornada continuará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito medirá fuerzas ante Macará de Ambato.

Primer Hexagonal (Título y Copa Libertadores) Partido Fecha Hora Estadio Independiente del Valle vs. Universidad Católica Viernes 23 de octubre 15:30 Banco Guayaquil (Amaguaña) Liga de Quito vs. Macará Sábado 24 de octubre 16:30 Rodrigo Paz Delgado Aucas vs. Barcelona SC Domingo 25 de octubre 16:30 Gonzalo Pozo Ripalda Cuadrangular Partido Fecha Hora Estadio Leones del Norte vs. Libertad FC Domingo 25 de octubre 11:30 Olímpico Jaime Terán (Atuntaqui) Emelec vs. Guayaquil City Domingo 25 de octubre 14:00 George Capwell Segundo Hexagonal (Permanencia) Partido Fecha Hora Estadio Manta FC vs. Deportivo Cuenca Sábado 24 de octubre 11:30 Jocay Orense SC vs. Delfín SC Sábado 24 de octubre 14:00 9 de Mayo (Machala) Técnico Universitario vs. Mushuc Runa Lunes 26 de octubre 15:30 Bellavista (Ambato)

El conjunto albo intentará hacer valer su condición de local para sumar tres puntos claves que le permitan sostener el ritmo en la lucha por el liderazgo, frente a un cuadro ambateño que llega con la urgencia de reaccionar en esta instancia final.

El choque de mayor atractivo del primer grupo se disputará en el sur de la capital, donde Aucas se enfrentará a Barcelona SC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Ambos planteles afrontan este compromiso con la obligación de sumar de a tres para no alejarse de los primeros puestos, en lo que se prevé como un enfrentamiento de alta intensidad táctica.

Por su parte, el cuadrangular ofrecerá dos encuentros dominicales determinantes para las aspiraciones de los equipos participantes.

Leones del Norte recibirá a Libertad FC en el estadio Olímpico Jaime Terán de Atuntaqui durante el turno matutino, mientras que en horas de la tarde Emelec se medirá contra Guayaquil City en el estadio George Capwell.

Finalmente, el segundo hexagonal, enfocado en la permanencia en la categoría, distribuye su agenda entre el sábado y el lunes. Manta FC jugará como local ante Deportivo Cuenca en el Jocay, Orense SC se medirá a Delfín SC en el 9 de Mayo de Machala, y la fecha concluirá el inicio de la semana con el choque entre Técnico Universitario y Mushuc Runa en el estadio Bellavista.