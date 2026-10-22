Técnico Universitario confirmó la salida de Ismael Blanco como DT y regresa Francisco Usucar
El estratega argentino y sus colaboradores dejaron el cargo de mutuo acuerdo tras dirigir solo ocho partidos, dejando un registro de dos victorias, un empate y cinco derrotas.
en el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca recibe al Tecnico Universitario por la 3ra fecha del descenso del campeonato nacional del futbol. foto API/Boris Romoleroux
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Actualizado:
22 oct 2026 - 16:28
Técnico Universitario anunció de manera oficial la desvinculación del director técnico argentino Ismael Blanco y de todo su cuerpo técnico.
La noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la institución albirroja, donde se detalló que la salida se acordó de mutuo consentimiento entre la directiva ambateña y el estratega.
El paso del exfutbolista por el banquillo del ‘Rodillo Rojo’ concluyó de forma prematura tras registrar una seguidilla de resultados negativos en la fase de clasificación.
Blanco dirigió un total de ocho compromisos al frente de la escuadra universitaria, dejando un balance de dos victorias, un empate y cinco derrotas en el torneo nacional. La mala campaña ha empujado al rojo al hexagonal de descenso.
La caída como visitante por 2-1 ante Deportivo Cuenca en la última jornada terminó por sellar la salida del entrenador.
La falta de efectividad del equipo en pasajes determinantes y el desgaste en el rendimiento futbolístico aceleraron la toma de decisiones por parte de los dirigentes para buscar un cambio de rumbo inmediato.
Además de los resultados deportivos, fuentes locales reportaron que existía una marcada tensión en el camerino entre el cuerpo técnico y varios referentes del plantel principal.
Estos inconvenientes internos precipitaron las conversaciones entre ambas partes para dar por terminado el contrato en buenos términos y sin generar disputas legales.
La salida de Ismael Blanco se produce en un momento crítico de la temporada, cuando Técnico Universitario se encuentra disputando el hexagonal por la permanencia en la Serie A de la LigaPro.
El equipo de Ambato necesita sumar de forma urgente en las fechas restantes para alejarse de los últimos puestos de la tabla y asegurar su categoría.
Tras la partida del estratega argentino y de sus colaboradores Nelson Benítez y Rodrigo Cariaga, la directiva albirroja trabaja a contrarreloj para definir a su reemplazante.
En los próximos días se anunciará quién tomará la conducción técnica del primer equipo para encarar la recta final del campeonato.
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