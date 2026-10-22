Técnico Universitario confirmó la salida de Ismael Blanco como DT y regresa Francisco Usucar 

en el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca recibe al Tecnico Universitario por la 3ra fecha del descenso del campeonato nacional del futbol. foto API/Boris Romoleroux

Técnico Universitario anunció de manera oficial la desvinculación del director técnico argentino Ismael Blanco y de todo su cuerpo técnico.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la institución albirroja, donde se detalló que la salida se acordó de mutuo consentimiento entre la directiva ambateña y el estratega.

El paso del exfutbolista por el banquillo del ‘Rodillo Rojo’ concluyó de forma prematura tras registrar una seguidilla de resultados negativos en la fase de clasificación.

𝘼𝙜𝙧𝙖𝙙𝙚𝙘𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙖𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙤𝙧 𝙄𝙨𝙢𝙖𝙚𝙡 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘𝙤 𝙮 𝙨𝙪 𝙚𝙦𝙪𝙞𝙥𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙤 𝙗𝙧𝙞𝙣𝙙𝙖𝙙𝙤 𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙘𝙞ó𝙣 🇦🇹 𝙇𝙚𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙖𝙢𝙤𝙨 é𝙭𝙞𝙩𝙤𝙨 𝙚𝙣 𝙨𝙪𝙨 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙮𝙚𝙘𝙩𝙤𝙨 ⚽️🤝🏼 #TécnicoPresente — TécnicoUniversitario (@TecnicoUOficial) October 22, 2026

Blanco dirigió un total de ocho compromisos al frente de la escuadra universitaria, dejando un balance de dos victorias, un empate y cinco derrotas en el torneo nacional. La mala campaña ha empujado al rojo al hexagonal de descenso.

La caída como visitante por 2-1 ante Deportivo Cuenca en la última jornada terminó por sellar la salida del entrenador.

La falta de efectividad del equipo en pasajes determinantes y el desgaste en el rendimiento futbolístico aceleraron la toma de decisiones por parte de los dirigentes para buscar un cambio de rumbo inmediato.

Además de los resultados deportivos, fuentes locales reportaron que existía una marcada tensión en el camerino entre el cuerpo técnico y varios referentes del plantel principal.

Estos inconvenientes internos precipitaron las conversaciones entre ambas partes para dar por terminado el contrato en buenos términos y sin generar disputas legales.

𝐃𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 🇦🇹 🧑🏻‍🏫 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙞𝙨𝙘𝙤 𝙐𝙨ú𝙘𝙖𝙧 𝙚𝙨 𝘿𝙏 𝙙𝙚𝙡 𝙍𝙤𝙙𝙞𝙡𝙡𝙤 ⚪️🔴 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚 🤝🏼⚽️💪🏼 #TécnicoPresente https://t.co/qK5kVflZqc — TécnicoUniversitario (@TecnicoUOficial) October 22, 2026

La salida de Ismael Blanco se produce en un momento crítico de la temporada, cuando Técnico Universitario se encuentra disputando el hexagonal por la permanencia en la Serie A de la LigaPro.

El equipo de Ambato necesita sumar de forma urgente en las fechas restantes para alejarse de los últimos puestos de la tabla y asegurar su categoría.

Tras la partida del estratega argentino y de sus colaboradores Nelson Benítez y Rodrigo Cariaga, la directiva albirroja trabaja a contrarreloj para definir a su reemplazante.

En los próximos días se anunciará quién tomará la conducción técnica del primer equipo para encarar la recta final del campeonato.