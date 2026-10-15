Teleamazonas transmitirá el  duelo Macará vs. Independiente del Valle por la LigaPro 2026

Cotejo entre Independiente del Valle vs Macará, por la fecha 29 del campeonato ecuatoriano de fútbol Copa LigaPro.

El tramo decisivo de la temporada 2026 de la LigaPro entra en su etapa más apasionante con la definición de los hexagonales y cuadrangulares del torneo local. La señal abierta de Teleamazonas llevará a las pantallas de los ecuatorianos dos de los compromisos más trascendentales de la fase final.

El primer plato fuerte de esta cobertura especial será el electrizante choque entre Macará e Independiente del Valle por la tercera fecha del Hexagonal Final.

Este compromiso crucial para las aspiraciones del conjunto 'rayado', que llegará al estadio Bellavista de Ambato con la gran oportunidad de avanzar otro paso importante en su plan de proclamarse campeón nacional de manera matemática si logra sumar los tres puntos ante el ídolo ambateño.

📍Horario de la Fecha 4️⃣ - Primer Hexagonal, Cuadrangular y Segundo Hexagonal de la Liga Ecuabet ⚽️🔥 #LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 https://t.co/zEyd9bMwLP — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) October 13, 2026

Por su parte, el equipo dirigido por la escuadra celeste saldrá a proteger su localía en el escenario de la Avenida Bolivariana con el firme objetivo de postergar los festejos del líder absoluto.

Macará necesita afianzarse en los puestos de vanguardia de la tabla acumulada para asegurar su boleto directo a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2027, por lo que el duelo promete máxima intensidad de principio a fin.

Toda la acción, los análisis previos, las jugadas polémicas y el desarrollo minuto a minuto de estos decisivos partidos se podrán disfrutar a través de la señal de Teleamazonas en televisión abierta para todo el territorio nacional.