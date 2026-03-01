Mushuc Runa y U. Católica empatan sin goles en la fecha

Latacunga 1 de marzo 2026 estadio la Cocha Mushuc Runa se enfrenta a la Universidad Católica por la segunda fecha de la LigaPro

Mushuc Runa y Universidad Católica igualaron 0-0 en la Jornada 2 del Grupo A de la Serie A de Ecuador, en un partido marcado por la expulsión de Mauro Díaz en el tramo final.

El encuentro se disputó por la segunda fecha de la fase de grupos y concluyó sin goles, en un compromiso donde ambos equipos generaron aproximaciones, pero no lograron romper el equilibrio en el marcador.

Universidad Católica sufrió la expulsión de Mauro Díaz al minuto 82, situación que condicionó los minutos finales y obligó al conjunto visitante a replegar líneas para sostener el empate.

En el apartado disciplinario, Mushuc Runa registró dos tarjetas amarillas, mientras que la U. Católica acumuló tres amonestaciones y una tarjeta roja, según las estadísticas oficiales del encuentro.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto en el Grupo A tras la segunda jornada, en una fase inicial que comienza a marcar diferencias en la tabla de posiciones.