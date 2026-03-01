Macará vence 0-2 a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado

01 de marzo del 2026 Encuentro entre Liga de Quito vs Macara fecha #2 en el estadio Rodrigo Paz. API/HENRY LAPO

Macará derrotó 0-2 a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el primer partido como local del equipo albo en esta jornada de LigaPro.

El conjunto ambateño golpeó primero cerca del minuto 11, cuando una acción que involucró a Gonzalo Valle terminó en el gol de Federico Paz, quien definió para el 0-1 parcial en Quito.

Liga de Quito intentó reaccionar tras el tanto recibido, adelantó líneas y buscó profundidad por los costados, pero la defensa visitante se mantuvo ordenada y controló los intentos ofensivos del equipo local.

En el complemento, Macará amplió la ventaja y consolidó el 0-2 definitivo, resultado que le permite sumar tres puntos en condición de visitante en esta jornada del campeonato.

El equipo albo, que llegó con el impulso de la Megacaravana 2026 y el respaldo masivo de su hinchada, no logró revertir el marcador y deberá ajustar detalles en las próximas fechas para mantenerse en la pelea de la tabla.