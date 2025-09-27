El Nacional vs Mushuc Runa: historial de enfrentamientos y goleadores del partido

El Nacional venció a Mushuc Runa, por 3-2, en un partido jugado el 1 de junio del 2025, en el estadio Fernando Guerrero de Riobamba.

El Nacional se enfrenta con Mushuc Runa, el sábado 27 de septiembre del 2025. Teleamazonas transmitirá el partido, en vivo y en directo, a nivel nacional, desde las 16:15. Fútbol para todos y en señal abierta.

Este será el partido 26 desde el 2014 entre ambos, con una clara ventaja de El Nacional: 17 partidos ganados, cinco empates y apenas tres victorias del Mushuc Runa. Los criollos han marcado 38 goles, mientras que Mushuc marcó 18 tantos.

En el partido de ida, jugado el 1 de junio del 2025, en el estadio Fernando Guerrero, los criollos vencieron por 3-2, con un doblete de Djorkaeff Reasco y otro tanto de José Francisco Cevallos, ahora jugador de Emelec. Luis Haquín y Bruno Miranda convirtieron los goles del 'Ponchito'.

.Mushuc Runa está condenado a jugar el cuadrangular del descenso; El Nacional irá al hexagonal de media tabla. API

¿Quiénes son los goleadores de este partido? Ángel Gracia, actual jugador del Mushuc Runa y antes de El Nacional y Jonathan Borja, futbolista criollo. Ambos han marcado tres tantos. También tiene tres goles, Marco Montaño.

El 'Bitri' y el 'Ponchito' se han enfrentado en la Serie A en 21 ocasiones. También se vieron las caras en la Serie B y en la semifinal de la Copa Ecuador 2024. Se viene un partido apasionante por Teleamazonas.