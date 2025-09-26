El Nacional vs. Mushuc Runa, un partido intenso en la cancha de Teleamazonas, el sábado 27

Mushuc Runa visita a El Nacional, en un partido de la fecha 30, que usted disfrutará por Teleamazonas.

El Nacional vs. Mushuc Runa, un juego intenso en la cancha de Teleamazonas. El partido se jugará el sábado 27 de septiembre del 2025, en el estadio Atahualpa. El compromiso se verá por esta señal, desde las 16:15. Fútbol para todos.

Los criollos llegan al compromiso, luego de una semana difícil. En la fecha 29, el equipo de Juan Carlos Pérez perdió 4-0 ante Emelec, en el estadio Capwell, en un partido marcado por la polémica.

Tras la goleada, Pérez habló de "situaciones externas", que han afectado el rendimiento del equipo. Sin embargo, no existieron voces oficiales que ratificasen la versión del entrenador.

Los criollos jugarán el hexagonal que entregará un cupo a la Copa Sudamericana. No quedaron comprometidos con la zona del descenso, pero la crisis económica e institucional persiste en el equipo militar.

Mushuc Runa, por su parte, no pudo salvarse de la zona del descenso. El elenco del 'Ponchito' empató 2-2 con Independiente del Valle, en la fecha 29, en Echaleche, en un partido que tuvo de todo: emoción, goles y polémicas decisiones arbitrales del juego Franklin Congo.

El Nacional está en el puesto 11 con 34 puntos, mientras Mushuc Runa está en el puesto 16, el último de la tabla, con 24 unidades.