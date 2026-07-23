EN VIVO I Emelec vs. Mushuc Runa en el estadio Capwell, por el cierre de la fecha 21 de LigaPro

Emelec busca pasar la página y recuperarse de golpe tras la dolorosa caída sufrida la jornada anterior en Sangolquí. El conjunto eléctrico regresa al Capwell con la obligación absoluta de sumar de a tres ante su hinchada, sabiendo que el margen de error se ha reducido al mínimo si pretende trepar posiciones y asegurar un cupo en la zona alta de la tabla antes de que cierre la fase regular del torneo.

Por su parte, Mushuc Runa arriba a la Perla del Pacífico impulsado por el envión anímico que significó su reciente victoria como local. El elenco del "Ponchito" afronta este compromiso con la intención de aprovechar las dudas defensivas de su rival y romper los pronósticos en un escenario históricamente complejo, consciente de que un resultado positivo en Guayaquil le permitirá alejarse definitivamente de los puestos golpeados del fondo.

En el aspecto futbolístico, se prevé un choque de estilos marcados por la propuesta del cuadro azul de adueñarse de la posesión y volcarse al ataque desde los primeros minutos. No obstante, el principal reto de los locales pasará por mantener el equilibrio en la zona de transición, evitando dejar espacios expuestos ante las transiciones rápidas y el juego directo que suele proponer la escuadra ambateña en condición de visitante.

Los antecedentes en el estadio George Capwell respaldan una clara hegemonía del Bombillo sobre el equipo indígena en los registros recientes de la LigaPro. Sin embargo, con dos realidades que exigen máxima concentración y necesidades urgentes en la clasificación, el duelo de esta noche promete una batalla táctica intensa donde la efectividad de cara al arco rival dictará la suerte de ambos clubes.