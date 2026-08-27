'No me mueve nada': Norberto Araujo descarta llegar a Emelec 

"No se me cruzó por la cabeza", confesó Norberto Araujo, DT de Sociedad Deportiva Aucas, la noche del miércoles 26 de agosto de 2026, sobre los rumores de su llegada a Emelec. Con esto desmintió su salida del cuadro capitalino.

"Me quedé acá porque este grupo está muy bien, en dirigencia estamos todos enfocados, alineados", añadió el exjugador de Liga de Quito ante la prensa. Además, lamentó que se creen este tipo de rumores. "Es una pena", dijo.

Araujo aseguró que continuará al frente de Aucas hasta diciembre que dura su contrato, y que intentará hacer lo mejor posible junto al 'Ídolo del Pueblo'. "No me mueve nada", enfatizó el estratega argentino junto a sus anhelos de conseguir

Los rumores de su llega al cuadro del bombillo surgieron en medio del partido entre Liga de Quito y Aucas, por los cuartos de final de la Copa Ecuador, en el que el cuadro albo avanzó a la semifinal con gol de Michael Estrada, desde el punto penal.