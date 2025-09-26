El Rey de Copas juega en la cancha de Teleamazonas: Técnico recibe a Liga de Quito

Los futbolistas de Liga de Quito celebran en el camerino del estadio Morumbí su victoria ante Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Liga Deportiva Universitaria juega en la cancha de Teleamazonas. El domingo 28 de septiembre del 2025, la 'U' visitará a Técnico Universitario, en el estadio Bellavista y usted podrá mirar este partido a través de esta señal televisiva.

Los universitarios ocupan el tercer puesto en la tabla de posiciones, con 48 unidades, a 15 puntos del líder Independiente del Valle. El partido es de vital importancia para Técnico Universitario, que busca escapar del cuadrangular del descenso. Para ello, necesita someter al equipo de Tiago Nunes.

Los ambateños ocupan el puesto 13 en la tabla con 28 puntos. Precisan vencer a la 'U' y que Delfín no sume puntos en su visita ante Independiente del Valle para salir de la zona del cuadrangular del descenso.

Juan David Jiménez, de Técnico Universitario, durante un entrenamiento. @tecnicooficial

Los albos lograron la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El jueves 25, la 'U' venció por 1-0 a Palmeiras, en el estadio Morumbí y se colocó entre los cuatro mejores del torneo continental.

Las semifinales de la Libertadores se jugarán entre el 22 y 29 de octubre. Por tanto, Liga Deportiva Universitaria puede enfocarse en el torneo ecuatoriano.