Estos son los dos partidos que podrás disfrutar en la cancha de Teleamazonas esta jornada

La LigaPro no descansa y TeleAmazonas te trae dos emocionantes partidos por señal abierta para todo el país. En esta jornada 21, el canal transmitirá el sábado 19 de julio del 2025 el Universidad Católica vs. Vinotinto y el domingo 20 de julio el Emelec vs. Mushuc Runa.

El primer encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 13:45. Los locales necesitan conseguir los tres puntos para entrar al hexagonal final y además, para por un cupo a competencias internacionales. El cuadro de la Católica tiene 25 puntos y está noveno en la tabla.

Por otro lado, Vinotinto viene de una racha negativa, en sus últimos cinco partidos solo consiguió un punto y se encuentra décimo en la tabla de posiciones con 23 puntos. Buscarán la victoria para alejarse de la zona de descenso.

En el segundo partido, el cuadro del 'Bombillo' viene de una dura derrota ante Liga de Quito por un marcador de 0-2 y necesita los tres puntos para salir de la zona del descenso. Actualmente se encuentran en el puesto 14 en la tabla de posiciones con 22 puntos.

Mientras que Mushuc Runa necesita ganar de manera obligatoria si quiere salir de este mal momento. El cuadro de ambato tiene 17 puntos, está en la quinceava posición y comparte la zona del descenso con su rival.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Capwell y el balón rodará a las 15:15.