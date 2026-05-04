Los partidos de los equipos ecuatorianos en Sudamericana: horarios de la fecha 4

La Copa Sudamericana 2026 también entra en su etapa de definiciones y los representantes de Ecuador ya conocen su hoja de ruta para este mes. Con Deportivo Cuenca y Macará peleando palmo a palmo en sus respectivos grupos, esta será una semana clave para la 'Gran Conquista'.

Este martes 5, el Cuenca, y miércoles 6, Macará, saltarán a la cancha con la obligación de sumar para acercarse a los octavos de final de la Sudamericana. Este camino no admite errores para los equipos ecuatorianos, que buscan aprovechar la localía en la altura para asegurar su permanencia en el certamen.

El Deportivo Cuenca intentará frenar el ímpetu de los clubes del sur del continente y su rival será el San Lorenzo de Argentino. En cambio, el Macará apunta a ratificar su buen momento futbolístico para consolidarse como la revelación de esta edición y recibirá a Tigre, en Ambato, a las 19:00.

Los ambateños viven un presente soñado en el plano internacional, consolidándose como el líder absoluto e invicto del Grupo A. El conjunto celeste ha demostrado una jerarquía notable fuera de casa, sumando victorias vitales en Argentina ante Tigre y en Perú frente a Alianza Atlético, lo que le permite comandar su zona con 7 unidades tras tres jornadas disputadas.

Día Partido Estadio Hora (ECU) Grupo Martes 05/05 Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo (ARG) Alejandro Serrano Aguilar 21:00 D Miércoles 06/05 Macará vs. Tigre (ARG) Bellavista (Ambato) 19:00 A

La solvencia defensiva y la efectividad de sus atacantes, como Franco Posse y Matías Miranda, tienen al 'Ídolo Ambateño' a las puertas de una clasificación histórica, la cual buscará encaminar este miércoles 6 de mayo cuando reciba a Tigre en el estadio Bellavista.

Por su parte, el Deportivo Cuenca se mantiene firme en la pelea por la clasificación, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos. El equipo morlaco inició su andadura con una victoria histórica en casa frente al Santos de Brasil (1-0), gracias a un gol olímpico de Lucas Mancinelli, y recientemente rescató un empate sin goles en su visita al Deportivo Recoleta en Paraguay.

Pese a la derrota sufrida en Buenos Aires ante San Lorenzo, los dirigidos por Jorge Célico dependen de sí mismos para avanzar; una victoria este martes 5 de mayo en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar les permitiría arrebatarle el liderato al 'Ciclón' y dar un paso de gigante hacia la siguiente ronda del torneo continental.