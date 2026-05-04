Semifinal de Champions League: Arsenal y Atlético de Madrid deciden el boleto a la final

El delantero del Atlético Julián Álvarez dispara a puerta durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal.

El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League este marte 4 de mayo del 2026, con la balanza totalmente equilibrada tras la igualdad en territorio español. Mientras los 'Gunners' confían en su fluidez ofensiva ante su gente, el conjunto de Diego Simeone viaja con la misión de silenciar el Emirates y demostrar por qué son los actuales defensores del título

Para este compromiso de vuelta, el conjunto inglés llega con la ventaja emocional de cerrar la llave ante su afición, apoyado en el gran momento de figuras como Martin Odegaard y Bukayo Saka. El ecuatoriano Piero Hincapié sueña con llegar a la final del torneo más importante de Europa.

No obstante, el desafío no será sencillo: los 'Colchoneros' ya demostraron en el primer asalto su capacidad para neutralizar el juego asociativo de los de Arteta y aprovechar las transiciones rápidas. Se espera un duelo de alta intensidad táctica donde la efectividad en las áreas será el factor determinante para decidir quién viajará a la gran final del próximo 30 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

Rival Resultado Condición Fase Athletic Club 0 - 2 Visitante Fase de Liga Olympiacos 2 - 0 Local Fase de Liga Atlético de Madrid 4 - 0 Local Fase de Liga Slavia Praga 0 - 3 Visitante Fase de Liga Bayern Múnich 3 - 1 Local Fase de Liga Club Brujas 0 - 3 Visitante Fase de Liga Inter de Milán 1 - 3 Visitante Fase de Liga Kairat Almaty 3 - 2 Local Fase de Liga Bayer Leverkusen 3 - 1 (Global) Ida/Vuelta Octavos Sporting CP 1 - 0 (Global) Ida/Vuelta Cuartos Atlético de Madrid 1 - 1 (Ida) Visitante Semifinal

"En el apartado médico, ambos cuerpos técnicos mantienen la incertidumbre sobre la recuperación de sus piezas clave en el mediocampo, un factor que podría obligar a modificaciones de última hora en los esquemas habituales.

Mientras que el Arsenal busca alcanzar su primera final continental desde 2006 para consolidar el proyecto de Arteta, el equipo español pretende reafirmar su estatus como el rival más incómodo del continente bajo el mando del 'Cholo' Simeone.

Con el historial de enfrentamientos directos prácticamente igualado, este choque no solo representa el prestigio europeo, sino también una disputa económica millonaria por los premios otorgados por la UEFA en esta instancia competitiva."