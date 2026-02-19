El Campeonato Nacional LigaPro arranca con un reto para los 16 entrenadores de Serie A

El DT De Liga de Quito, Tiago Nunez, apunta a brillar en el campeonato y Libertadores.

El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol LigaPro 2026 comienza este viernes 20 de febrero con 16 entrenadores peleando por el sueño de ser campeón. En la lista de esta temporada hay seis entrenadores ecuatorianos al frente de los clubes. Además hay uruguayos, argentinos y un brasileño.

La edición número 68 del torneo local, organizada por LigaPro desde 2019, inicia con el duelo entre Orense y Liga de Quito. El DT Tiago Nunez confía en volver a llegar lejos en la Copa Libertadores y en levantar el título local.

Entre los estrategas ecuatorianos que estarán al frente de clubes locales están Pool Gavilánez, de 44 años, en Guayaquil City. El técnico logró ascender al club a la Serie A en 2025 tras dos temporadas en Serie B.

Uno de los estrategas con más deseos de confirmar su buen momento es Juan Carlos 'Pechón' León, de 51 años, en Libertad FC de Loja. Llegó en 2024, salvó la categoría ese año y clasificó al equipo a la Copa Sudamericana en 2025.

Uno de los clubes que recién ascendió fue Leones. Al frente del equipo recién ascendido estará Edison 'Kinito' Méndez, de 46 años. Méndez tiene experiencia previa como interino en El Nacional y Liga de Quito en primera división.

Manta apuesta por Javier Carvajal, de 36 años, Él asumió oficialmente en 2025 en reemplazo de Efrén 'El Cachorro' Mera, con experiencia previa en Serie A dirigiendo a Delfín SC. Paúl Vélez, de 54 años, fue ratificado en Mushuc Runa.

Diego Martínez, de 38 años, continúa en Universidad Católica tras conquistar la Copa Ecuador 2025 y clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores 2026, aunque el equipo fue eliminado en penales ante Club Atlético Juventud de Las Piedras.

En el inicio de la nueva temporada habrá tres entrenadores debutantes en la Serie A, todos uruguayos: Joaquín Papa (39 años) en Independiente del Valle (campeón defensor), proveniente de Liverpool de Uruguay, Vicente Sánchez, de 46 años, en Emelec; y Francisco Usúcar, de 39 años, en Técnico Universitario.

Entre todos los estrategas, César Farías (Barcelona SC, venezolano) es el único con título de LigaPro, logrado con Aucas en 2022.