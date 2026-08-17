Ismael Blanco es nuevo director  técnico de Técnico Universitario para la LigaPro 2026

El fútbol ecuatoriano vuelve a cruzar caminos con un viejo conocido. Ismael Blanco, exfutbolista que dejó una huella importante en el balompié nacional como delantero de Barcelona, fue confirmado de manera oficial como el nuevo director técnico de Técnico Universitario.

La directiva del Rodillo Rojo, encabezada por Alberto Jara, llegó a un acuerdo con el estratega argentino para que tome el mando del primer equipo durante el tramo decisivo de la temporada 2026 de la LigaPro Serie A.

El nombramiento marca un hito en la carrera de Blanco, quien afronta una de las oportunidades más desafiantes en su etapa dentro de los banquillos. Su vínculo con la institución ambateña se extenderá, en primera instancia, hasta el cierre de la fase regular de la presente campaña.

El proyecto busca inyectar un nuevo aire en el vestuario para revertir la irregularidad que el club ha arrastrado en sus recientes presentaciones del torneo nacional.

La misión principal del estratega en Ambato será reordenar el rendimiento táctico del plantel y maximizar la efectividad en ataque, un área en la que el argentino cuenta con amplia experiencia por su recorrido como goleador.

Blanco asume el cargo con el objetivo inmediato de sumar puntos clave en los próximos compromisos, alejando al equipo de la parte baja de la tabla de posiciones y manteniendo intactas las aspiraciones de pelear por un cupo a torneos internacionales.

El regreso de Ismael Blanco a la Serie A ecuatoriana genera expectativa en la afición, recordando su destacado paso por el fútbol del país cuando vistió la camiseta de Barcelona SC.

Su conocimiento del medio local y de la exigencia competitiva del torneo nacional fueron factores determinantes para que la dirigencia del cuadro universitario apostara por su perfil técnico en esta etapa crítica del calendario.

Técnico Universitario ya afianza los detalles para el debut oficial del entrenador al frente del banquillo. En el estadio Bellavista, el cuerpo técnico entrante busca consolidar un estilo de juego dinámico e intenso que responda a la exigencia de la hinchada albirroja y asegure la estabilidad deportiva de la institución en el cierre del campeonato.