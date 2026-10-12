Las polémicas que encendieron el triunfo de Liga de Quito sobre Barcelona por la LigaPro 

Cotejo entre Liga Deportiva Universitaria vs Barcelona Sporting Club, por la serie A del fútbol Ecuatoriano en el estadio Rodrigo Paz Delgado Fotos: API / Rolando Enríquez

El duelo entre Liga de Quito y Barcelona SC disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado escribió un nuevo capítulo cargado de altísima tensión, controversia y provocaciones que trascendieron el aspecto puramente deportivo.

A pesar del triunfo 2-1 del cuadro albo en el marcador, el compromiso estuvo marcado por conatos y gestos desmedidos desde las bancas y la cancha que monopolizaron la conversación de la jornada futbolística.

Uno de los picos de máxima fricción ocurrió en la recta final del partido con el ingreso del delantero brasileño Deyverson en el conjunto azucena.

El atacante apenas duró dos minutos sobre el terreno de juego antes de encender los ánimos del banquillo visitante al realizar señas despectivas hacia los jugadores y cuerpo técnico de Barcelona SC.

@OrodiLiberta @FutbolPasionWeb Otra verdad... 🤡 https://t.co/UQH4FbqCTZ — PATO ENDARA (@PATEND78) October 12, 2026

Su actitud provocó un enfrentamiento multitudinario que derivó en su inmediata expulsión con tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez hombres en los instantes decisivos del encuentro.

La trifulca desatada por las provocaciones del jugador brasileño no quedó impune para el bando torero, ya que el juez central también actuó con firmeza ante los reclamos fuera de tono.

En medio de los empujones y cruces de palabras en la zona técnica, el futbolista de Barcelona SC, Willian Vargas, recibió igualmente la tarjeta roja directa. El cruce de expulsiones reflejó el descontrol emocional que se apoderó de ambos planteles en el tramo de cierre del partido.

Por si fuera poco, la jornada en Casa Blanca contó con el habitual ingrediente picante protagonizado por Damián 'Kitu' Díaz desde el sector visitante.

😱🚨🫵🏻EL SHOW DEL BRASILEÑO 🇧🇷 🚨🫵🏻 Deyverson y toda la provocación que hizo a los jugadores de #BarcelonaSC 💛🖤 Salió expulsado 🟥 junto a Vargas https://t.co/ZicqmDh7d6 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) October 12, 2026

Ante los constantes insultos y pifias provenientes de la hinchada de Liga de Quito, el histórico mediocampista canario respondió realizando señas que simulaban la vuelta olímpica y el levantamiento de un trofeo en dicho escenario deportivo.

El gesto recordó la final de la LigaPro 2020 en la que el cuadro guayaquileño se coronó campeón en Ponciano, provocando una airada reacción en los sectores de preferencia y tribuna.

En el desarrollo estrictamente futbolístico, Liga de Quito logró sobreponerse a un marcador adverso para quedarse con la victoria. Barcelona SC se había adelantado en la primera mitad tras un gol en propia puerta del volante Jesús Pretell a los 39 minutos.

Sin embargo, la reacción universitaria llegó en la etapa complementaria con los tantos de Fernando Cornejo Miranda al minuto 53 y Alexander Alvarado al 82, sellando la remontada para la alegría de la parcialidad local.

Tras el pitazo final, los ecos de las conductas antideportivas continuaron acaparando la atención mediática e institucional.

Deyverson abandonó las instalaciones del estadio sin dar declaraciones a los medios de comunicación, mientras se prevé que el Comité Disciplinario de la LigaPro evalúe los informes arbitrales para determinar las sanciones correspondientes tanto por las rojas directas como por los gestos provocativos registrados ante las cámaras de transmisión.