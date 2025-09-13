Universidad Católica y Delfín empatan en el Atahualpa por la Fecha 28 del campeonato

Universidad Católica y Delfín empataron 1-1 en el estadio Olímpico Atahualpa este sábado 13 de septiembre del 2025, en un partido muy duro para el 'trencito azul', que no pudo llevarse la victoria ante un rival que exigió más de lo esperado.

El equipo de Diego Martínez pasó apuros. Fue superior al de Patricio Urrutia la mayor parte del encuentro, pero en el segundo tiempo mostró poco. Católica se puso en ventaja a los 38 minutos, gracias a un golazao de Mauricio Alonso que sacó un remate al ángulo. Inatajable para el portero José Cárdenas.

Católica tenía controlado el partido, ya que dominaba la pelota, era el equipo más peligroso y tenía todo controlado en defensa. Con el 1-0 a favor del 'trencito', los equipos se fueron al descanso.

El segundo tiempo empezó igual. Universidad Católica como dominador del juego, pero con un Delfín que de todas formas trataba de salir de contragople.

De hecho, el equipo de Patricio Urrutia estuvo cerca en dos ocasiones y encontró el empate en una jugada fuera de contexto: Jean Estacio cobró un tiro libre a los 69 minutos y la clavó en la esquina de la portería del venezolano Rafael Romo.