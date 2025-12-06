EN VIVO: Liga de Quito visita a Orense por el hexagonal final del Campeonato ecuatoriano
El cuadro albo quiere seguir en la racha victoriosa en el torneo ecuatoriano. Teleamazonas transmite el partido del hexagonal final.
Alexander Domínguez y Leonel Quiñónez durante el partido de la Copa Ecuador ante Emelec.
LDU_Oficial
Compartir
Actualizada:
06 dic 2025 - 18:12
Liga Deportiva Universitaria visita a Orense, en un partido vibrante del hexagonal final, este sábado 6 de diciembre del 2025. El cuadro albo quiere mantener su racha victoriosa y quiere tomarse el estadio 9 de Mayo de Machala.
06/12/2025
18:11
47' Gol de Orense en el inicio del segundo tiempo
Agustín Herrera pone el 2-1 para los universitarios. Su remate impactó en la espalda de Alexander Domínguez para entrar al arco.
06/12/2025
18:10
46' Se juega el segundo tiempo en Machala
Orense y Liga de Quito ya están en la cancha: se juega el segundo tiempo en el estadio de Machala.
06/12/2025
17:51
40 +5 Final del primer tiempo
Orense y Liga de Quito empatan 1-1 al final del primer tiempo en el estadio 9 de Mayo de Machala.
06/12/2025
17:31
30' Bryan Viñán pone el 1-1 para Orense
El jugador del cuadro machaleño se internó en el área y venció al golero Alexander Domínguez. Orense iguala el marcador.
06/12/2025
17:18
18' Jeison Medina casi marca un golazo
El delantero colombiano de Liga de Quito remató desde media cancha. Casi le sale un golazo en el estadio 9 de Mayo.
06/12/2025
17:17
17' Los albos controlan el ritmo del partido
Tras marcar el tanto, Liga Deportiva Universitaria mantiene el control del partido. Sus transiciones ofensivas son peligrosas.
06/12/2025
17:06
07' GOL de Liga de Quito en Machala
Nixon Molina anota en propia puerta, en una rápida jugada iniciada por Fernando Cornejo. Los albos ya ganan por la mínima
06/12/2025
17:01
00' Arranca el partido en el 9 de Mayo
Orense y Liga de Quito ya juegan en Machala. Los machaleños quieren someter a los albos desde los primeros minutos.
Los albos presentan la siguiente alineación:
Por su parte, Orense juega con este once:
Compartir