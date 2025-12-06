Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

EN VIVO: Liga de Quito visita a Orense por el hexagonal final del Campeonato ecuatoriano

El cuadro albo quiere seguir en la racha victoriosa en el torneo ecuatoriano. Teleamazonas transmite el partido del hexagonal final.

Alexander Domínguez y Leonel Quiñónez durante el partido de la Copa Ecuador ante Emelec.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

06 dic 2025 - 18:12

Liga Deportiva Universitaria visita a Orense, en un partido vibrante del hexagonal final, este sábado 6 de diciembre del 2025. El cuadro albo quiere mantener su racha victoriosa y quiere tomarse el estadio 9 de Mayo de Machala. 

  • 06/12/2025

    18:11

    47' Gol de Orense en el inicio del segundo tiempo 

    Agustín Herrera pone el 2-1 para los universitarios. Su remate impactó en la espalda de Alexander Domínguez para entrar al arco. 

  • 06/12/2025

    18:10

    46' Se juega el segundo tiempo en Machala

    Orense y Liga de Quito ya están en la cancha: se juega el segundo tiempo en el estadio de Machala. 

  • 06/12/2025

    17:51

    40 +5 Final del primer tiempo 

    Orense y Liga de Quito empatan 1-1 al final del primer tiempo en el estadio 9 de Mayo de Machala. 

  • 06/12/2025

    17:31

    30' Bryan Viñán pone el 1-1 para Orense

    El jugador del cuadro machaleño se internó en el área y venció al golero Alexander Domínguez. Orense iguala el marcador. 

  • 06/12/2025

    17:18

    18' Jeison Medina casi marca un golazo

    El delantero colombiano de Liga de Quito remató desde media cancha. Casi le sale un golazo en el estadio 9 de Mayo. 

  • 06/12/2025

    17:17

    17' Los albos controlan el ritmo del partido

    Tras marcar el tanto, Liga Deportiva Universitaria mantiene el control del partido. Sus transiciones ofensivas son peligrosas. 

  • 06/12/2025

    17:06

    07' GOL de Liga de Quito en Machala

    Nixon Molina anota en propia puerta, en una rápida jugada iniciada por Fernando Cornejo. Los albos ya ganan por la mínima 

  • 06/12/2025

    17:01

    00' Arranca el partido en el 9 de Mayo 

    Orense y Liga de Quito ya juegan en Machala. Los machaleños quieren someter a los albos desde los primeros minutos. 

Los albos presentan la siguiente alineación: 

Por su parte, Orense juega con este once: 

