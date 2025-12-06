¿Qué piensan los técnicos de los equipos del grupo E del Mundial 2026 sobre La Tri?
Dick Advocaat, Julián Nagelsmann y Emerson Fae hablaron de sus posibilidades y del partido contra Ecuador en la Copa del Mundo.
Angelo Preciado disputa el esférico con el estadounidense Christian Pulisic. Atrás Willian Pacho.
LA TRI
Actualizada:
06 dic 2025 - 14:00
Ecuador ya conoce a sus rivales en la Copa del Mundo. La Tricolor se enfrentará contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania, en el grupo E de la competencia. El equipo nacional competirá desde el 14 hasta el 25 de junio del 2026, en la primera ronda del certamen. Todos los partidos serán en Estados Unidos.
La Tricolor actuará en las sedes de Filadelfia, Kansas y Nueva Jersey, en sus duelos ante los africanos, Curazao y los alemanes. Tras conocerse los grupos empezó el proceso de scouting profundo de los rivales.
Pero, ¿qué dijeron los entrenadores rivales de la Selección tras conocerse el sorteo? La declaración más sorprendente la hizo el técnico de la debutante Curazao, el experimentado Dick Advocaat.
“Honestamente, no conozco a ningún jugador de Ecuador. Pero, cuando inicie el Mundial sabremos qué hacer”Dick Advocaat/ DT de Curazao
Por su parte, el técnico de Costa de Marfil, Emerson Fae mira a Ecuador como un equipo parejo, fuerte y gran competidor para el debut mundialista.
“Empezaremos contra Ecuador, que es un equipo realmente bueno, que juega con mucha energía. Necesitamos llegar muy lejos”Emerson Fae / DT de Costa de Marfil
Finalmente, Julian Nagelsmann, el DT de Alemania, señaló que Ecuador será un rival fuerte. Destacó las individualidades de Willian Pacho y Moisés Caicedo, como jugadores importantes en sus equipos.
“Ecuador tiene muchos jugadores de élite afincados en los grandes equipos del mundo. El grupo nos ofrece un retoJulian Nagelsmann/ DT de Alemania
