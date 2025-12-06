¿Qué piensan los técnicos de los equipos del grupo E del Mundial 2026 sobre La Tri?

Ecuador ya conoce a sus rivales en la Copa del Mundo. La Tricolor se enfrentará contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania, en el grupo E de la competencia. El equipo nacional competirá desde el 14 hasta el 25 de junio del 2026, en la primera ronda del certamen. Todos los partidos serán en Estados Unidos.

La Tricolor actuará en las sedes de Filadelfia, Kansas y Nueva Jersey, en sus duelos ante los africanos, Curazao y los alemanes. Tras conocerse los grupos empezó el proceso de scouting profundo de los rivales.

Pero, ¿qué dijeron los entrenadores rivales de la Selección tras conocerse el sorteo? La declaración más sorprendente la hizo el técnico de la debutante Curazao, el experimentado Dick Advocaat.

“Honestamente, no conozco a ningún jugador de Ecuador. Pero, cuando inicie el Mundial sabremos qué hacer” Dick Advocaat/ DT de Curazao

Por su parte, el técnico de Costa de Marfil, Emerson Fae mira a Ecuador como un equipo parejo, fuerte y gran competidor para el debut mundialista.

“Empezaremos contra Ecuador, que es un equipo realmente bueno, que juega con mucha energía. Necesitamos llegar muy lejos” Emerson Fae / DT de Costa de Marfil

Finalmente, Julian Nagelsmann, el DT de Alemania, señaló que Ecuador será un rival fuerte. Destacó las individualidades de Willian Pacho y Moisés Caicedo, como jugadores importantes en sus equipos.