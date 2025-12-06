Estas son las fechas y horarios de los juegos de Ecuador en el Mundial

Ecuador empató con México en Guadalajara, en un partido en el que dejó dudas.

La FIFA dio a conocer la fecha y los horarios de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Ecuador jugará sus tres partidos de la llave E, ante Alemania, Curazao y Costa de Marfil, únicamente en suelo estadounidense.

La Tri jugará su primer partido, el domingo 14 de junio del 2026 ante Costa de Marfil, en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, a las 20:00 de Ecuador.

El segundo partido será el sábado 20 de junio ante Curazao, en el Arrohead Stadium de Kansas, a las 19:00 de Ecuador.

El tercer juego será ante Alemania en el Metlife de Nueva Jersey, el jueves 25 de junio, a las 16:00.