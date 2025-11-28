Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

EN VIVO: Liga de Quito vs. Independiente del Valle se miden en el Rodrigo Paz Delgado

Independiente del Valle puede coronarse campeón si es que logra vencer a los albos. Teleamazonas transmite el partido. 

Independiente del Valle venció a Libertad en la Fecha 4 del hexagonal.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 nov 2025 - 20:12

Liga de Quito vs. Independiente del Valle. Un partido intenso en el estadio Rodrigo Paz Delgado se disputa este viernes 28 de noviembre del 2025. Si los rayados ganan el partido, se proclamarán campeones. 

  • 28/11/2025

    20:11

    50' Expulsión para Andy Velasco de IDV 

    Se va Andy Velasco de Independiente del Valle, por doble cartulina amarilla. Los rayados se quedan con uno menos. 

  • 28/11/2025

    20:05

    46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano

    Ya juegan rayados y universitarios en el segundo tiempo del partido en el Rodrigo Paz Delgado. 

  • 28/11/2025

    19:51

    45' Final del primer tiempo

    Liga de Quito e Independiente del Valle empatan sin goles en el Rodrigo Paz Delgado. Intenso partido bajo la lluvia. 

  • 28/11/2025

    19:31

    29' Bryan Ramírez estrella el balón al palo

    Buen cabezazo del volante de Liga de Quito. El partido no da treguas. Tremendo juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 

  • 28/11/2025

    19:19

    18' Nadie tocó el balón en el área de Liga

    Nuevo intento peligroso de Independiente en el área de Liga de Quito. Por poco y llega el primer tanto de los rayados. 

  • 28/11/2025

    19:12

    11' Bombazo de Erique que sacó Villar

    Yetzin Erique remató al arco de Independiente del Valle, pero Guido Villar contuvo bien el lanzamiento. Partido abierto. 

  • 28/11/2025

    19:11

    08' Primer acercamiento de IDV con Spinelli

    Se juntaron Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli y generaron zozobra en el área del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. 

  • 28/11/2025

    19:05

    03' Doble intento de los albos en el área rival

    Primero Gabriel Villamil y después Jeison Medina generaron peligro en el área de Independiente del Valle. 

  • 28/11/2025

    19:01

    00' El partido se inicia en el Rodrigo Paz

    Comienza el partido en Ponciano. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. 

Los albos presentan esta alineación: 

IDV presente este equipo:

