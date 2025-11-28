EN VIVO: Liga de Quito vs. Independiente del Valle se miden en el Rodrigo Paz Delgado

Independiente del Valle venció a Libertad en la Fecha 4 del hexagonal.

Liga de Quito vs. Independiente del Valle. Un partido intenso en el estadio Rodrigo Paz Delgado se disputa este viernes 28 de noviembre del 2025. Si los rayados ganan el partido, se proclamarán campeones.

50' Expulsión para Andy Velasco de IDV Se va Andy Velasco de Independiente del Valle, por doble cartulina amarilla. Los rayados se quedan con uno menos.

46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano Ya juegan rayados y universitarios en el segundo tiempo del partido en el Rodrigo Paz Delgado.

45' Final del primer tiempo Liga de Quito e Independiente del Valle empatan sin goles en el Rodrigo Paz Delgado. Intenso partido bajo la lluvia.

29' Bryan Ramírez estrella el balón al palo Buen cabezazo del volante de Liga de Quito. El partido no da treguas. Tremendo juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

18' Nadie tocó el balón en el área de Liga Nuevo intento peligroso de Independiente en el área de Liga de Quito. Por poco y llega el primer tanto de los rayados.

11' Bombazo de Erique que sacó Villar Yetzin Erique remató al arco de Independiente del Valle, pero Guido Villar contuvo bien el lanzamiento. Partido abierto.

08' Primer acercamiento de IDV con Spinelli Se juntaron Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli y generaron zozobra en el área del cuadro de Liga Deportiva Universitaria.

03' Doble intento de los albos en el área rival Primero Gabriel Villamil y después Jeison Medina generaron peligro en el área de Independiente del Valle.

00' El partido se inicia en el Rodrigo Paz Comienza el partido en Ponciano. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle.

