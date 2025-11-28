EN VIVO: Liga de Quito vs. Independiente del Valle se miden en el Rodrigo Paz Delgado
Independiente del Valle puede coronarse campeón si es que logra vencer a los albos. Teleamazonas transmite el partido.
Independiente del Valle venció a Libertad en la Fecha 4 del hexagonal.
28 nov 2025 - 20:12
Liga de Quito vs. Independiente del Valle. Un partido intenso en el estadio Rodrigo Paz Delgado se disputa este viernes 28 de noviembre del 2025. Si los rayados ganan el partido, se proclamarán campeones.
28/11/2025
20:11
50' Expulsión para Andy Velasco de IDV
Se va Andy Velasco de Independiente del Valle, por doble cartulina amarilla. Los rayados se quedan con uno menos.
28/11/2025
20:05
46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano
Ya juegan rayados y universitarios en el segundo tiempo del partido en el Rodrigo Paz Delgado.
28/11/2025
19:51
45' Final del primer tiempo
Liga de Quito e Independiente del Valle empatan sin goles en el Rodrigo Paz Delgado. Intenso partido bajo la lluvia.
28/11/2025
19:31
29' Bryan Ramírez estrella el balón al palo
Buen cabezazo del volante de Liga de Quito. El partido no da treguas. Tremendo juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
28/11/2025
19:19
18' Nadie tocó el balón en el área de Liga
Nuevo intento peligroso de Independiente en el área de Liga de Quito. Por poco y llega el primer tanto de los rayados.
28/11/2025
19:12
11' Bombazo de Erique que sacó Villar
Yetzin Erique remató al arco de Independiente del Valle, pero Guido Villar contuvo bien el lanzamiento. Partido abierto.
28/11/2025
19:11
08' Primer acercamiento de IDV con Spinelli
Se juntaron Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli y generaron zozobra en el área del cuadro de Liga Deportiva Universitaria.
28/11/2025
19:05
03' Doble intento de los albos en el área rival
Primero Gabriel Villamil y después Jeison Medina generaron peligro en el área de Independiente del Valle.
28/11/2025
19:01
00' El partido se inicia en el Rodrigo Paz
Comienza el partido en Ponciano. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle.
Los albos presentan esta alineación:
IDV presente este equipo:
