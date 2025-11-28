¿Qué tiene que hacer IDV para lograr su segundo título en el partido ante Liga de Quito?

Independiente del Valle busca su segunda corona nacional. El viernes 28 de noviembre del 2025 se enfrenta con Liga Deportiva Universitaria.

Independiente del Valle quiere proclamarse campeón del Campeonato ecuatoriano, por segunda vez en su historia. Desde las 19:00, del viernes 28 de noviembre del 2025, el cuadro rayado visita a Liga Deportiva Universitaria, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Teleamazonas transmite el juego, válido por el hexagonal por el título, desde las 18:45. Fútbol para todos y en señal nacional. Se viene un partido apasionante, con dos equipos que no se darán tregua desde el primer minuto.

Independiente del Valle es primero en la tabla de posiciones, con 74 unidades, 12 más que los albos, que son segundos y buscan clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Qué necesita Independiente del Valle para conseguir la corona en la jornada del viernes 28? Los rayados deben vencer, aunque sea por el mínimo marcador, a los locales. De esta forma, extendería su venta a 15 puntos sobre la 'U', a falta de tan solo nueve unidades más en disputa.

Michael Hoyos es uno de los principales referentes del ataque de Independiente del Valle . IDV

Si IDV logra la victoria podrá celebrar, pero no habrá aún una ceremonia de festejos. Esta recién podría darse en la jornada 8, del sábado 6 de diciembre, cuando se enfrente a Libertad de Loja, en su estadio.