EN VIVO: El Nacional recibe a Aucas en el estadio La Cocha por el Campeonato ecuatoriano

Luis Cano, volante ofensivo de Aucas, durante un partido de la temporada ante Emelec.

El Nacional vs. Aucas, un partido interesante en la cancha de Teleamazonas. Los dos equipos capitalinos se enfrentan en el estadio La Cocha de Latacunga. Se viene un partido intenso por Teleamazonas.

33' Jeremy Mejía sale lesionado y llorando El defensa criollo sufrió un fuerte golpe y sale del estadio para ser atendido. Lleva un vendaje grande en su tobillo.

17' GOL de El Nacional: Andrés Mena lo hizo Andrés Mena, en una jugada acrobática, define el primer tanto del partido ante Aucas. Buena proyección de Cela y Chalá previo al tanto.

10' El Nacional no tiene arquero suplente Los criollos, que atraviesan una profunda crisis, deben pedir que no se lesione o sancionen al golero Leodan Chalá. No hay suplente.

04' El Nacional intenta controlar las acciones Los militares toman la iniciativa de inicio, pero los expetroleros responden con rápidas transiciones.