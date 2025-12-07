Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

EN VIVO: El Nacional recibe a Aucas en el estadio La Cocha por el Campeonato ecuatoriano

Criollos y expetroleros protagonizan un interesante partido en el estadio La Cocha de Latacunga. Siga el minuto a minuto. 

Luis Cano, volante ofensivo de Aucas, durante un partido de la temporada ante Emelec.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 dic 2025 - 14:35

El Nacional vs. Aucas, un partido interesante en la cancha de Teleamazonas. Los dos equipos capitalinos se enfrentan en el estadio La Cocha de Latacunga. Se viene un partido intenso por Teleamazonas. 

  • 07/12/2025

    14:35

    33' Jeremy Mejía sale lesionado y llorando

    El defensa criollo sufrió un fuerte golpe y sale del estadio para ser atendido. Lleva un vendaje grande en su tobillo. 

  • 07/12/2025

    14:18

    17' GOL de El Nacional: Andrés Mena lo hizo

    Andrés Mena, en una jugada acrobática, define el primer tanto del partido ante Aucas. Buena proyección de Cela y Chalá previo al tanto.

  • 07/12/2025

    14:11

    10' El Nacional no tiene arquero suplente

    Los criollos, que atraviesan una profunda crisis, deben pedir que no se lesione o sancionen al golero Leodan Chalá. No hay suplente. 

  • 07/12/2025

    14:05

    04' El Nacional intenta controlar las acciones

    Los militares toman la iniciativa de inicio, pero los expetroleros responden con rápidas transiciones. 

  • 07/12/2025

    14:01

    00' Se inicia el partido en La Cocha

    Comienza el duelo ente criollos y expetroleros en Latacunga. El árbitro Kevin Poveda puso a los protagonistas a jugar. 

