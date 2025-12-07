EN VIVO: El Nacional recibe a Aucas en el estadio La Cocha por el Campeonato ecuatoriano
Criollos y expetroleros protagonizan un interesante partido en el estadio La Cocha de Latacunga. Siga el minuto a minuto.
Luis Cano, volante ofensivo de Aucas, durante un partido de la temporada ante Emelec.
Actualizada:
07 dic 2025 - 14:35
El Nacional vs. Aucas, un partido interesante en la cancha de Teleamazonas. Los dos equipos capitalinos se enfrentan en el estadio La Cocha de Latacunga. Se viene un partido intenso por Teleamazonas.
07/12/2025
14:35
33' Jeremy Mejía sale lesionado y llorando
El defensa criollo sufrió un fuerte golpe y sale del estadio para ser atendido. Lleva un vendaje grande en su tobillo.
07/12/2025
14:18
17' GOL de El Nacional: Andrés Mena lo hizo
Andrés Mena, en una jugada acrobática, define el primer tanto del partido ante Aucas. Buena proyección de Cela y Chalá previo al tanto.
07/12/2025
14:11
10' El Nacional no tiene arquero suplente
Los criollos, que atraviesan una profunda crisis, deben pedir que no se lesione o sancionen al golero Leodan Chalá. No hay suplente.
07/12/2025
14:05
04' El Nacional intenta controlar las acciones
Los militares toman la iniciativa de inicio, pero los expetroleros responden con rápidas transiciones.
07/12/2025
14:01
00' Se inicia el partido en La Cocha
Comienza el duelo ente criollos y expetroleros en Latacunga. El árbitro Kevin Poveda puso a los protagonistas a jugar.
