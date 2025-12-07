Liga de Quito y Barcelona felicitaron a Independiente del Valle por el campeonato local

06 de diciembre del 2025. Encuentro entre Independiente vs Libertad por LigaEcuabet en el estadio Banco Guayaquil. API/HENRY LAPO

Los equipos del fútbol ecuatoriano y que son parte de la LigaPro felicitaron a través de sus redes sociales a Independiente del Valle por el título del torneo nacional 2025. Uno de los clubes que se pronunció fue Barcelona. Publicó su reconocimiento en su cuenta de 'X'.

"Barcelona Sporting Club expresa sus felicitaciones a Independiente del Valle por la consecución de su segundo título nacional en la LigaPro", puso el cuadro amarillo en sus redes sociales.

Otro de los clubes que se sumó a la felicitación fue Liga de Quito. Los albos no alcanzaron a los rayados en el hexagonal final y tras su derrota en Machala se sumaron al reconocimiento. "Felicitamos a nuestro club fraterno, Independiente del Valle, por coronarse campeón", manifestó LDU.

El Manta FC también saludó a IDV con este mensaje: "Extendemos nuestras felicitaciones a Independiente del Valle por su segundo título de la LigaPro. Reconocemos su esfuerzo y dedicación durante la temporada. ¡Salud campeones!".