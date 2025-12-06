¡IDV CAMPEÓN! El cuadro rayado consigue su segunda corona en el Campeonato ecuatoriano

Claudio Spinelli celebra su gol ante Libertad en el estadio del cuadro rayado

Independiente del Valle celebra su segunda corona en el Campeonato ecuatoriano. El cuadro rayado empató 1-1 a Libertad y se aprovechó de la caída de Liga Deportiva Universitaria para conquistar el título nacional.

Los 'rayados' completaron 75 puntos, 10 más que los albos, que no pudieron con Orense, en el partido jugado en el estadio 9 de Mayo. Pese a no ganar a un aguerrido Libertad, IDV pudo celebrar su Campeonato.

Independiente vio como Yerlin Quiñónez adelantó a los lojanos, a los 41 minutos. Sin embargo, Claudio Paul Spinelli puso el 1-1 del partido, en los minutos adicionales del primer tiempo.

Dirigidos por Javier Rabanal, el equipo de Independiente del Valle logró 21 victorias, 12 empates y tan solo cuatro derrotas. Empezó el hexagonal final ganando a sus tres primeros rivales: Barcelona, Orense y Libertad, pero después vinieron tropezones que le impidieron celebrar con anticipación.

Jugadores como Patrik Mercado y Claudio Spinelli fueron los más sobresalientes durante la campaña. Michael Hoyos también sobresalió en una temporada, en la que el equipo estuvo hasta en las semifinales de la Copa Sudamericana.