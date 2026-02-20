¡EN VIVO! Orense recibe a Liga de Quito en el inicio del campeonato nacional LigaPro 2026

El campeonato 2026 está en marcha. Orense y Liga de Quito se enfrentan en el inicio de la LigaPro 2026 este viernes 20 de febrero en el estadio 9 de Mayo de Machala. El partido comenzó a las 19:00.

Una de las novedades en la alineación titular de los albos es la titularidad del golero Gonzalo Valle. El guardameta cumplió la sanción por infringir la Ley de Tránsito. El DT Tiago Nunez apostó por la titularidad.

Orense, por su parte, apuesta por la continuidad del proceso que se inició el año pasado con el DT Raúl Antuña. El equipo machaleño jugará la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana.