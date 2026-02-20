Universidad Católica anuncia que se presentará al partido ante Emelec por la Fecha 1 de LigaPro

La directiva de la Universidad Católica anunció que sí se presentará al partido ante Emelec por la primera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol LigaPro. Esto a pesar del anuncio oficial de la LigaPro de reprogramar el partido por temas de seguridad, según el comunicado oficial.

Pablo Ortiz, presidente del club, informó que el plantel asistirá al estadio Rodrigo Paz Delgado y se tiene previsto que cumpla con todo el protocolo antes del partido y saltará a la cancha normalmente. "Tenemos pagado todo para la programación y que se juegue con normalidad", dijo el directivo Camaratta.

El anuncio de Ortiz se dio en medio de una polémica con el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor. Este último explicó que la reprogramación del partido se dio por un tema de seguridad alertado por las autoridades de Guayaquil.

Ortiz detalló que el desde Emelec se comunicaron con él para pedir que se difiera el partido y la solicitud sea presentada por parte de Católica. Sin embargo, según el presidente del club no se aceptó.

Aunque la LigaPro no ha anunciado la fecha y hora para el nuevo partido, Católica espera que le entreguen los tres puntos de la primera fecha en el caso de que se confirme que Emelec no se presentará en el arranque del campeonato nacional.